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Scholz’dan Vance’e tepki: “Söylediklerini kesinlikle reddediyorum”

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#Almanya#Olaf Scholz#JD Vance
Scholz’dan Vance’e tepki: “Söylediklerini kesinlikle reddediyorum”
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2025 09:51

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in 61. Münih Güvenlik Konferansı’nda (MSC 2025) söylediği ifadeleri kesinlikle reddettiğini bildirdi.

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OLAF Scholz sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda, “ABD Başkan Yardımcısı Vance’in Münih Güvenlik Konferansı’nda söylediklerini kesinlikle reddediyorum” ifadesini kullandı. Scholz ayrıca Almanya’daki demokratik partilerin, Nasyonal Sosyalizm deneyiminden hareketle ortak bir konsensüse sahip olduğunu belirterek, “Bu, aşırı sağcı partilere karşı bir güvenlik duvarıdır” değerlendirmesinde bulundu. JD Vance, MSC 2025’teki konuşmasında, beklentilerin aksine Ukrayna-Rusya savaşının nasıl sona ereceğine değinmeden, Avrupa hükümetlerini “göç konusunda seçmenlerin endişelerini görmezden gelmek, ifade özgürlüğü ve siyasi muhaliflere yönelik sansürleri” nedeniyle eleştirmişti. Avrupalıları demokrasiye yönelik tehdit konusunda alışılmadık sertlikte uyaran Vance, Almanya’da siyasilerin Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ile aralarına mesafe koyma tartışmalarına dolaylı olarak atıfta bulunarak, “Güvenlik duvarlarına yer yok” ifadesini kullanmıştı.

 

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#Almanya#Olaf Scholz#JD Vance

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