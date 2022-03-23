Scholz’dan Putin’e: ‘Bu savaş Rusya’yı darmadağın eder’

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ALMANYA Başbakanı Olaf Scholz, 2022 yılı bütçe görüşmelerinin ikinci gününde yaptığı konuşmada, Rusya’nın, Ukrayna’da sürdürdüğü savaşın durdurulması için tüm imkânlarını sonuna kadar kullanacaklarını söyledi. Scholz, “Ukrayna halkı ülkelerini kahramanca savunuyor. Biz Ukraynalıların yanındayız. Ukrayna Başkanı Zelenski de Ukrayna halkı da bize güvenebilir” dedi. NATO’nun bu savaşta taraf olmadığını ve olmayacağını belirten Scholz, Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna’ya mali desteği artırarak sürdüreceğini söyledi. Rusya’ya dönük yaptırımların etkisini göstermeye başladığını, birçok şirketin Rusya’yı terk ettiğini, döviz piyasalarının altüst olduğunu belirten Scholz, “Bu savaş Ukrayna’yı darmadağın eder. Ama bu savaş Rusya’yı da darmadağın eder. Bunu Vladimir Putin de bilmeli” diyerek uyarıda bulundu.

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'HEM KALPLERİNİ HEM EVLERİNİ AÇTILAR'

Almanya Başbakanı, Ukrayna’dan gelen görüntülerin yürek sızlattığını vurguladı. Polonya’nın, Romanya’nın ve Almanya’nın yanı sıra AB ülkelerinin sığınmacılara kapılarını açarak tam bir dayanışma sergilediğini belirten Scholz, “Avrupa’da on binlerce insan kalplerini olduğu gibi evlerini de Ukraynalı sığınmacılara açtı. İnsanlarımızın gösterdiği bu dayanışma takdire şayandır. Bu dayanışmayı sergileyen barış, özgürlük ve demokrasi yanlısı herkese teşekkür ediyorum” dedi. Alman Ordusu’nun modernleştirilmesi için 100 milyar euro hacimli ‘Özel Savunma Varlığı’ oluşturmakta kararlı olduklarını ifade eden Scholz, “Ülkemizi, güvenliğimizi savunmak için buna mecburuz” diye konuştu. Scholz, Avrupa’nın güvenliği için yeni bir ‘Avrupa Savunma Stratejisi’ izleyeceklerini de dile getirdi.

MERZ’İN SORULARINI DUYMAZDAN GELDİ

Ana muhalefet Hıristiyan Demokrat/Hıristiyan Sosyal Birlik Partileri (CDU/CSU) Federal Meclis Grup Başkanı Friedrich Merz, bütçe görüşmelerinde Türkiye’nin Rusya’ya yaptırımlarla ilgili tutumunu gündeme getirdi. Merz, “AB, Rusya’ya yaptırım uyguluyor ama Türkiye buna katılmıyor. Alman hükümeti Türkiye’nin bu tutumunu nasıl değerlendiriyor?” diye sordu. Merz ayrıca şekilde Rusya’ya yaptırımlardan yana olmayan Çin’e karşı AB’nin ve Almanya’nın nasıl bir tutum izleyeceğini de sordu. Ancak Başbakan Scholz bu sorunları duymazdan geldi. Friedrich Merz, ayrıca hükümetin 99.7 milyar euro ‘taze borç’ ve savunma alanına dönük yaptırımlar için 100 milyar euro hacimli ‘Özel Savunma Varlığı’ oluşturma planları için gerekli anayasa değişikliğine destek vermeyeceklerini de söyledi.