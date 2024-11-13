Scholz’dan iş birliği çağrısı

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“ÜLKEMİZİN geleceğine halkımız karar verecek. Muhalefet, yeni bir hükümet kuruluncaya kadar Federal Meclis’e sunulan önergelerin hayata geçirilmesi için partiler üstü bir tutum sergileyerek bizimle iş birliği yapmalı. Ülkemizin ve halkımızın çıkarlarına olan konularda iş birliği yapalım. Emekliye ayrılacaklara maaşlarının yüzde 48’i oranında emekli aylığı ödenmesi garantisinde, çocuk parasının artırılmasında ve dar gelirlilerin vergi yükünün azaltılmasında ısrarlıyız. Aldığımız önlemler sayesinde düzensiz göç yüzde 50’nin üzerinde düşüş gösterdi. Ukrayna’ya yadımı sürdüreceğiz, ancak Rusya topraklarına ulaşacak güce sahip uzun menzilli Taurus füzeleri göndermeyeceğiz. ABD’de seçimleri kazanarak yeniden Devlet Başkanı seçilen Donald Trump ile olumlu bir telefon görüşmesi yaptım. Transatlantik ilişkileri geliştirerek sürdürmek hem Almanya’nın hem Avrupa’nın hem de dünyanın yararına.”



‘PARTİ ÇIKARINA KARAR’

CDU/CSU’nun başbakan adayı Friedrich Merz ise Scholz’un güvenoyu isteme konusunda partisinin çıkarına tutum sergilediğini söyledi. SPD ile Yeşiller’den oluşan koalisyonun Federal Meclis’te çoğunluğu olmadığı için ülke yararına karar alamayacağını bilen Scholz’un güvenoyu kararını geciktirdiğini belirten Merz, “Güvenoyunu derhal istemeliydiniz” dedi. Merz, iktidara gelir gelmez ‘Yurttaş Parası’ uygulamasına son vereceklerini söyledi. Federal Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan koalisyonun 4 yıllık yasama dönemini bitirmeden dağılmasının iyi olmadığını söyledi. Baerbock, ülkenin geleceği için sorumluluk almaya ve sürdürmeye her zaman hazır olduklarını vurguladı.



‘ÖNCEDEN PLAN YAPMIŞ’

FDP lideri Christian Lindner ise “Bazan görevden alınmak bir özgürlüktür” diyerek başladığı konuşmasında, Scholz’u, kendisinden anayasayı ihlal etmesini içeren bir talepte bulunmakla suçladı. Aynı zamanda Scholz’un kendisini görevden alma planlarını önceden yaptığının ortaya çıktığını da hatırlattı. AfD Eş Başkanı Alice Weidel hem dağılan koalisyon hükümetini hem de CDU lideri Merz’i eleştirdi. Weidel, “Merz, Scholz’un yedeğidir” derken, partisinin iktidarda sorumluluk üstelenmeye hazır olduğunu söyledi. CSU Genel Başkanı Markus Söder de Scholz’un ‘gecikmeli’ güvenoyu isteme kararını eleştirdi. “Şayet bir başbakan çoğunluğu kaybederse, yeni seçim olmalı. Herhangi bir zamanda değil, derhal” diyen Söder, Scholz’u, Almanya gibi güçlü bir ülkeyi uluslararası düzeyde gülünç hale getirmekle suçladı.