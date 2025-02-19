‘Irkçı nefretle yüzleşebiliriz’

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Scholz, sosyal medya hesabından yayımladığı video mesajda, Hanau’da 19 Şubat 2020’de aşırı sağcı bir suikastçı tarafından 9 kişinin vahşice öldürüldüğünü söyledi. Scholz mesajında, şunları kaydetti: “Hanau kurbanları, ailelerinde, arkadaşlarında ve ülkemizde acı bir boşluk bıraktı ve bu boşluk devam edecek. Ama onları hatırlayabiliriz. Hanau’daki cinayetlerin temelinde yatan ırkçı nefretle yüzleşebiliriz. Nefret, günümüzde oldukça bariz şekilde ortaya çıkıyor. Vatandaşlar bana yazdıklarında ya da kişisel sohbetlerimizde saldırıya uğramaktan korktuklarını söylediklerinde çok üzülüyorum.”

IRKÇI TERÖR SALDIRISI

19 Şubat 2020’de Tobias Rathjen tarafından şehir merkezindeki iki kafeye yönelik düzenlenen ırkçı terör saldırısında, aralarında 4 Türk’ün de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti. Özel harekât timinin saldırının ardından yaptığı operasyonda, 43 yaşındaki Rathjen ve 72 yaşındaki annesi evlerinde ölü bulunmuştu. Saldırgan Rathjen’in avcılık belgesi olduğu ve ardında bir mektupla video bıraktığı kaydedilmişti. Dönemin Başbakanı Angela Merkel, saldırıyla ilgili, “Irkçılık zehirdir, nefret de zehirdir ve bu zehir toplumumuzda vardır” ifadesini kullanmıştı. Federal Savcılık tarafından Aralık 2021’de yapılan açıklamada, saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında başka kişilerin suç ortağı, azmettirici veya yardımcı olduğuna ya da failin bir sırdaşı bulunduğuna dair yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildiği bildirilmişti.