Scholz’dan barış atağı

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ALMANYA Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna’da savaşın bir an önce sonlandırılması için diplomasiye ağırlık verilmesi gerektiğini söyledi. Alman devlet televizyonu ZDF’te yayınlanan ‘Yaz Söyleşileri’ programında soruları yanıtlayan Scholz, “Bu savaş durumundan çıkılıp, hızlı bir biçimde barış sağlanmasının zamanı geldi. Bunun için diplomasiye yoğunluk vermeliyiz” dedi. “Yeni bir Barış Konferansı’nın düzenlenmesi mi gerektiği” yönündeki soruya da çok açık bir biçimde, “Kesinlikle yeni bir Barış Konferansı düzenlenecek. Bu konuda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile hemfikiriz. Bu konferansa Rusya’nın da katılması konusunda da” yanıtını verdi. “Zelenski ile ilişkilerim çok iyi” diyen Şansölye Scholz, Kuzey Akım doğalgaz boru hattına gerçekleştirilen sabotajda Ukrayna’nın parmağının olduğunun ortaya çıkmasıyla ilgili soruya somut yanıt vermekten kaçındı. “Federal Başsavcılığın ve ilgili güvenlik birimlerinin soruşturmalarda bu kadar iyi bir noktaya gelmelerinden memnuniyet duyuyorum. Ancak her şey somut olarak ortaya çıkarılmalı ve sorumlulardan bunun hesabı sorulmalı” açıklamasıyla yetindi.

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GÜVENOYU YOK

Başbakan Scholz, SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan koalisyon hükümetinin görevde olduğunu ve görevi sürdürmeye kararlı olduğunu da vurguladı. Almanya’da erken genel seçime gidilmesi için güvenoyu istemeyi düşünüp düşünmediği sorusuna, “Bu tamamen her üç haftada bir muhalefet tarafından gündeme getirilen basit ve küçük bir fikirdir. Hükümet görevini yerine getirecek çoğunluğa sahiptir” dedi. Saksonya ve Thüringen seçimlerinde hükümet partilerinin düşük oy almasının, Ukrayna’ya yardım yapılmasının da etkili olduğunu belirten Scholz, şunları söyledi: “Bazı yurttaşlarımız bizim Ukrayna’ya yardım yapmamızı desteklemiyor. Ama doğru olan Ukrayna’ya yardımın sürdürülmesidir. Biz yardıma devam edeceğiz. Seçimlerde alınan sonuçların savunulacak bir yönü yok. Aşırı sağcı AfD’nin ulaştığı başarı ise ‘bunaltıcı’. Yakın zaman içinde Almanya’da hem eyaletler hem de federal düzeyde koalisyon hükümetlerinin kurulması zorlaşacak. Ancak SPD, tecrübeli ve mücadeleci bir parti. 2025’teki genel seçimleri kazanarak iktidarda kalacağımızdan eminim. Kimse beklemediği halde biz bunu daha önce de gerçekleştirdik. 2021’den genel seçimlerden en güçlü parti olarak çıktık.”

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‘YAPILAMAYANLARI YAPTIK’

“Covid-19 ve Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle yaşanılan zorluklara rağmen SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan koalisyon hükümeti başarılı bir politika sergiledi. Enerji dalında aldığımız önlemler ortada. Almanya’da hiç kimse karanlıkta kalmadı. Hiç kimse soğuktan donmadı. Düzensiz göçün engellenmesi için son 10-20 yılın en somut kararlarını aldık. Sınırlarda kontrolleri yeniden devreye soktuk, vizesiz Almanya’ya girmek isteyenler sınırlardan geri çevrildi. Bu alanda muhalefet partileriyle iş birliğine hazırız. Ancak sığınmacıların Almanya’ya girmeden sınırlardan geri gönderilmesi konusunda Alman Anayasası, Avrupa Birliği (AB) yasal düzenlemelerine ve Uluslararası Sözleşmelere riayet edeceğiz.”

Başbakan Scholz ayrıca, Koalisyon Protokolü’nde öngörüldüğü şekilde, son dönemlerde alınan aylığın yüzde 48’ini garanti eden emeklilik reformunu bu yasama döneminde hayata geçireceklerini de yineledi.

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HALKIN YÜZDE 74’Ü İSTEMİYOR

ALMANYA’da son dönemlerde yapılan kamuoyu yoklamalarına göre Almanların yüzde 77’si Şansölye Scholz’un koalisyonda ağırlığını koyamadığını düşünüyor. Yüzde 65’i Scholz hükümetinin başarılı olamadığı görüşünü paylaşırken, yüzde 74’ü de yeniden başbakan adayı olmasını istemiyor.