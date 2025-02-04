Scholz’dan Al Sani’ye esir teşekkürü

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ALMAN Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit’in yaptığı yazılı açıklamaya göre, Şansölye Scholz ile Katar Emiri Al Sani, Orta Doğu’daki duruma ilişkin bir telefon görüşmesi yaptı. Scholz görüşmede, Al Sani’ye esirlerin serbest bırakılmasına ve Gazze Şeridi’nde ateşkes sağlanmasına aracılık etmedeki rolü için teşekkür etti. Başbakan Scholz ve Katar Emiri, Suriye’deki durumla ilgili olarak da kapsayıcı ve şeffaf bir geçiş sürecinin başlatılmasının önemli olduğu konusunda mutabık kaldı.