Scholz’a ‘Zenginlerin vergi kaçırmasına destek verdi’ iddiasıyla suç duyurusu!

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AVRUPA’da Ukrayna krizinin savaşa dönüşmesini engellemek ve pandemiye karşı başarılı bir mücadele verilmesi için gece-gündüz demeden yoğun çaba gösterirken, Almanya Başbakanı Olaf Scholz şimdi de mahkemelik oldu. Hamburg Eyalet Başbakanı olarak görev yaptığı dönemde Almanya’daki bazı zenginlerin hiç vergi vermeden 2016 yılında devlet kasalarından milyonlarca vergi iadesi almalarına destek verdiği

İddiasıyla Olaf Scholz ve Hamburg’un şu andaki Eyalet Başbakanı olan dönemin Hamburg Maliye Bakanı Peter Tschentscher hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

YEMİN ETTİĞİ HALDE YANLIŞ İFADE

Hamburg’un önde gelen avukatlarından Gerhard Strate, o günlerde Die Zeit gazetesinin ‘Almanya’nın en büyük vergi skandalı’ olarak nitelediği Warburg Bankası bünyesinde yaşanan Cum-Ex skandalıyla ilgili olarak Başbakan Scholz hakkında vergi kaçırılmasına yardımın yanı sıra yemin ettiği halde yanlış ifade vermek şüphesiyle de suç duyurusunda bulunduğu açıklandı. Avukat Strate, Hamburg Savcılığı’nın olayın üzerine gideceğinden hareket ettiğini söyledi. Hamburg maliyesinin yaptığı vergi iadesinin 47 milyon euro civarında olduğu da belirtildi.

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‘GÜVEN DUYULMAYAN BAŞBAKANIMIZ VAR’

Öte yandan Scholz ve Tschentscher ile ilgili iddiaların Hamburg Eyalet Parlamentosu’nda oluşturulan bir komisyon tarafından incelenmekte olduğu da açıklandı. Komisyonun CDU’lu üyesi Richard Seelmaecker, “Bizim kendisine güven duyulmayan bir başbakanımız var” dedi. Aynı olay nedeniyle geçen yıl sonbaharda o zamanlar Federal Maliye Bakanı olan Scholz’un bürosunda da arama yapıldığı, ancak mahkemenin bu aramanın yasalara uygun olmadığına karar verdiği de hatırlatıldı.