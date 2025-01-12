Scholz’a ve Weidel’e tam destek

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ALMANYA’da 23 Şubat’ta yapılacak seçimler öncesinde Olaf Scholz’un yeniden başbakan adaylığı kesinleşti. Berlin’de hafta sonu yapılan kurultaya katılan ve oy kullanan 596 delegeden 591’nin desteğiyle Scholz yeniden başbakan adayı gösterildi. Açık yapılan oylamada 5 delege ise Scholz’un adaylığına karşı çıktı. Scholz, Uluslararası Kongre Merkezi’ndeki kurultayda yaptığı konuşmasında, Almanya’nın çok büyük meydan okumalarla karşı karşıya olduğunu vurgularken, bunların üstesinden ancak SPD’yle gelinebileceğinin altını çizdi: “Bugünlerde dramatik şeyler yaşıyoruz. Komşu ülkemiz Avusturya’ya bakıyoruz. Varlıklı bir ülke. Avusturya Halk Partisi (ÖVP), şimdi aşırı sağcı birini Avusturya Başbakanı seçmek istiyor. Hem de yıllardır aşırı sağcılarla kesinlikle iş birliği yapmayacaklarını söyledikleri halde. Avrupa ciddi bir dönemden geçiyor. Ülke bir yol ayırımında. Almanya’da 23 Şubat’ta yanlış bir yöne saparsak, ertesi gün bambaşka bir ülkede uyanırız. Buna izin vermeyelim.”



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“Alman aşırı sağcıların daha da güçlenmesini ancak SPD engelleyebilir. CDU/CSU ülkeyi çıkmaza sürükleyecek. Onların bir programı yok. Kalifiye eleman açığını kapatma programları yok. Zenginlerden Dayanışma Ödeneği alınmasını sonlandırmak istiyorlar. Ama ülkenin savunulması için 100 milyar Euro hacimli bütçe ayırmak istiyorlar. Olmayan bir parayı savunma bütçesine aktarmak istiyorlar. Bu çok açık bir biçimde halkı yanıltmak demektir. Modern Vatandaşlık Yasası’nı iptal etme planlıyorlar. Bu ülkede 25 milyona yakın göçmen kökenli insan yaşamaktadır. Bunların çok büyük bir bölümü Alman vatandaşıdır. Bu insanlar ülkemizin bugünkü refah düzeyine ulaşmasında çok önemli katkılarda bulunmuşlardır. Bu ülkede doğup büyüyen ve Alman vatandaşı olan insanlarımıza ‘ikinci sınıf vatandaş’ gözüyle bakılmasını kabul etmek mümkün değildir. Biz hep birlikte Almanya’yız. Hepimiz Almanya’yız.”“Biz Avrupa’nın ilk demokrat partisiyiz” diyen SPD Eş Başkanı Lars Klingbeil da “Olaf Scholz’un Almanya’nın Başbakanı olarak kalması için gece gündüz demeden 23 Şubat’ta kadar yollarda olacağız” dedi.

‘POLİS EŞLİĞİNDE GİREBİLDİ’

Sağ popülist AfD’li Alice Weidel’in başbakan adaylığı da onayladı. Saksonya eyaletinin Riesa kentinde başlayan ve iki gün sürecek olan kurultay, solcuların “Nazilere geçit yok” diyerek düzenledikleri protesto gösterileri nedeniyle iki saat gecikmeli başladı. 12 bine yakın göstericinin yolları bloke etmeleri nedeniyle delegelerin çoğu kurultaya zamanında katılamadı AfD yönetimin başbakan adayı gösterme kararı aldığı Alice Weidel de ancak polis eşliğinde kurultayın yapılacağı salona ulaşabildi.

“İktidara talibiz” diyen Alice Weidel, yapılan açık oylamada 600’e yakın delegenin tümünün desteğiyle başbakan adayı gösterildi. Weidel, Almanya’ya düzensiz göçü ancak AfD’nin engelleyebileceğini belirtirken, suç işleyen yabancıların ve göçmen kökenlilerin hızlı sınır dışı edilmelerinde kararlı olduklarını da yineledi. Alman vatandaşı olan milyonlarca göçmen kökenlilerin de sınır dışı edilmesini içeren Potsdam’daki ‘Remigration’ (geriye göç) görüşmelerini kastederek, “Bunun adı ne olursa olsun, isterse ‘Remigration’ olsun. Biz bunda kararlıyız” dedi. AfD Federal Meclis Grubu Eş Başkanı Tino Chrupalla, Alice Weidel’in Almanya’nın başbakanı olması için kendisine sonuna kadar destek vereceklerini ilan etti.