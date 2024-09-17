Scholz’a ilk çağrı Münih’ten! Aday Pistorius olsun

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ALMANYA’da genel seçimlere yaklaşık 1 yıl daha var. Ancak partilerin başbaran adaylığı konusunda tartışmalar sürekli ön plana çıkıyor. CDU’da başbakan adaylığı için ibre Friedrich Merz’e doğru dönerken, SPD’de işler karışmaya başladı. Yeniden aday olacağını her fırsatta dile getiren Olaf Scholz’a karşı ilk çağrı Münih’ten geldi. Der Tagesspiegel gazetesine konuşan Münih Büyükşehir Belediye Başkanı Dieter Reiter (SPD), Scholz’un 2025 seçimleri için tekrar başbakan adayı olmasının sorgulanması gerektiğini söyledi:

‘KARAR VERİCİ, AÇIK VE NET’

“Almanya’nın en popüler politikacısı elbette SPD’nin başbakan adayı olabilir. Boris Pistorius gibi biri bu kadar saygı görüyorsa, SPD, onun da başbakanlık için en iyi seçenek olup olmadığını ya da mevcut başbakanla mı yarışa gireceğini düşünmelidir. Bu soru elbette kolay değil ama nihayetinde karar Olaf Scholz’a bağlı. İnisiyatif ondan gelmeli. Pistorius, karar verici, açık ve net mesajlar vermesi, orduyla iyi iletişim kurması nedeniyle sevilen bir politikacı. Ne düşündüğünü söylüyor ve mücadele ediyor. Bu, onu samimi yapıyor. Pistorius’un ne istediğini biliyorsunuz. Pistorius’un açık ve anlaşılır bir dil kullanması büyük bir fark yarattı. Almanya’nın ‘savaş yeteneğine’ sahip olması gerektiği yönündeki açıklamalarına katılmakta zorlanıyorum ama o, inandığı şeyi söylüyor ve insanlar bunu istiyor.”

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‘İNSANLAR LİDERLİK İSTİYOR’

‘İNSANLAR LİDERLİK İSTİYOR’

“Başbakan Scholz daha etkin bir iletişim kurmalı ve konulara daha fazla odaklanmalı. İnsanlar başbakana bakıyor, liderlik istiyor. Halk kendileriyle konuşan, onları anlayan, ne düşündüklerini bilen, sürekli sahada olan bir başbakan görmek istiyor. Anketler SPD’nin 2025’te hükümet olma hedefinden uzak olduğunu gösteriyor. Başbakan Scholz zor kararlar almak zorunda. Kararlarının yüzde 99’una katılıyorum ve onun yerinde olmak istemezdim. Ancak karar alması çok uzun sürüyor.”

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‘EKSEN DE GÖREVİ BIRAKMALI’

Kamuoyu önünde ilk kez açık bir şekilde parti içindeki rahatsızlıkları dile getiren Reiter, SPD Eş Genel Başkanı Saskia Esken’in de görevi bırakmasını istedi. Reiter, Esken’i kastederek “SPD’nin zirvesinde daha fazla kalmamalı” dedi. Esken’in geçmişteki başarılarını kabul etmekle birlikte ‘sıra dışı çıkışlarının arttığını’ söyleyen Reiter, “Televizyonda Solingen’deki ölümcül DEAŞ saldırısından hiçbir şey öğrenilemeyeceğini söyleyen biri, SPD’nin başında daha fazla kalamaz” dedi.