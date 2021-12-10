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Scholz’a güven arttı

#Almanya#Olaf Scholz#SPD
Scholz’a güven arttı

Almanların yarısından fazlasının Başbakan Olaf Scholz’a güven duyduğu belirlendi. ‘İnfratest dimap’ tarafından yapılan son kamuoyu yoklamasında, seçmenlerin yüzde 51’inin “Olaf Scholz iyi bir başbakan olacak mı?” sorusuna “Evet” yanıtı verdiği ortaya çıktı. Bu oranın 16 yıl önce göreve başladığında Angela Merkel için yüzde 49 olduğu da hatırlatıldı. Aynı soruya Scholz için ankete katılanların yüzde 29’u “Hayır” yüzde 20’si de “Bilmiyorum” yanıtı verdi.

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Olaf Scholz’un ‘iyi bir başbakan’ olacağını düşünen SPD ve Yeşiller’li seçmenlerin oranı yüzde 70’i geçerken, diğer ortak FDP’lilerde bu oran yüzde 48’de kaldı. CDU/CSU’luların yarısının, Sol Partililerin yüzde 43’ünün de olumlu görüş belirttiği saptandı. Sağ popülist AfD seçmenlerinin ise yüzde 78’inin Scholz’un iyi bir başbakan olacağını düşünmediği de ortaya çıktı. ‘Forsa’ tarafından yapılan bir kamuoyu yoklamasında da Almanların sadece yüzde 11’inin Olaf Scholz’un Merkel’den daha iyi bir başbakan olacağını düşündüğü saptandı. Aynı ankete katılanların yüzde 34’ünün Scholz’u sempatik, yüzde 31’i güvenilir, yüzde 17’si halka yakın, yüzde 17’si yetenekli, yüzde 15’i karar verici ve yüzde 11’i de gelmekte olan sorunları önceden fark edebilen bir politikacı olarak gördüğü belirlendi.
Aynı kamuoyu yoklamasında Almanya’da bu hafta sonu genel seçim olsa SPD’nin yüzde 26, CDU/CSU’nun yüzde 23, Yeşiller’in yüzde 16, FDP’nin yüzde 12, AfD’nin yüzde 11 ve Sol Parti’nin de yüzde 5 oy alacağı saptandı. Bu verilere göre, 26 Eylül’de yapılan genel seçimlerden bu yana partilerin oy oranında ciddi bir değişiklik olmadığı da ortaya çıktı.

 

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#Almanya#Olaf Scholz#SPD

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