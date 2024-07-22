×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Scholz’a destek dibe vurdu

Güncelleme Tarihi:

#Almanya#Olaf Scholz#AVRUPADAN HABERLER
Scholz’a destek dibe vurdu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2024 14:53

SPD’lilerin sadece yüzde 33’ünün Başbakan Olaf Scholz’un gelecek yıl yapılacak genel seçimlerde yeniden aday gösterilmesinden yana olduğu saptandı.

Haberin Devamı

AMERİKA Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, adaylıktan feragatını ilan ederken, Almanya’da SPD’li Şansölye Olaf Scholz’un gelecek yıl yapılacak genel seçimlerde yeniden aday gösterilip gösterilmemesi tartışmaları yoğunlaştı. Forsa tarafından yapılan kamuoyu yoklamasında, SPD’li seçmenlerin sadece yüzde 33’ünün Scholz’un yeniden aday gösterilmesinden yana olduğu saptandı. SPD’lilerin yüzde 33’ünün Federal Savunma Bakanı Boris Pistorius’un, yüzde 7’sinin de partinin Eş Başkanı Lars Klingbeil’ın aday gösterilmesine destek verdiği de kaydedildi.

YÜZDE 55’İ SCHOLZ’DAN MEMNUN
Aynı kamuoyu yoklamasında, SPD’li seçmenlerin yüzde 66’sının partinin gelecek yıl yapılacak genel seçimleri kaybetmesine kesin gözüyle baktığı ortaya çıktı. Eski Doğu Almanya sınırları içinde oluşturulan yeni eyaletlerdeki SPD’li seçmenler arasında bu görüşü paylaşanların oranının yüzde 71’e ulaştığı belirtildi. SPD’li seçmenlerin yarıya yakını, gelecek yıl yapılacak seçimlerde partinin yüzde 15-19, yüzde 37’si yüzde 20-25 ve sadece her 10 seçmenden biri de yüzde 25’in üzerinde oy alacağını düşünüyor. Öte yandan, SPD’li seçmenlerin ancak yüzde 55’inin Şansölye Scholz’un çalışmalarından memnun olduğu da saptandı. SPD Eş Başkanı Lars Klingbeil’ın çalışmalarından memnuniyet oranı yüzde 79’u bulurken, partinin Genel Sekreteri Kevin Kühnert’in yüzde 65’le Başbakan Scholz’dan daha önde olduğu da ortaya çıktı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Olaf Scholz#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!