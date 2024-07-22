Scholz’a destek dibe vurdu

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AMERİKA Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, adaylıktan feragatını ilan ederken, Almanya’da SPD’li Şansölye Olaf Scholz’un gelecek yıl yapılacak genel seçimlerde yeniden aday gösterilip gösterilmemesi tartışmaları yoğunlaştı. Forsa tarafından yapılan kamuoyu yoklamasında, SPD’li seçmenlerin sadece yüzde 33’ünün Scholz’un yeniden aday gösterilmesinden yana olduğu saptandı. SPD’lilerin yüzde 33’ünün Federal Savunma Bakanı Boris Pistorius’un, yüzde 7’sinin de partinin Eş Başkanı Lars Klingbeil’ın aday gösterilmesine destek verdiği de kaydedildi.

YÜZDE 55’İ SCHOLZ’DAN MEMNUN

Aynı kamuoyu yoklamasında, SPD’li seçmenlerin yüzde 66’sının partinin gelecek yıl yapılacak genel seçimleri kaybetmesine kesin gözüyle baktığı ortaya çıktı. Eski Doğu Almanya sınırları içinde oluşturulan yeni eyaletlerdeki SPD’li seçmenler arasında bu görüşü paylaşanların oranının yüzde 71’e ulaştığı belirtildi. SPD’li seçmenlerin yarıya yakını, gelecek yıl yapılacak seçimlerde partinin yüzde 15-19, yüzde 37’si yüzde 20-25 ve sadece her 10 seçmenden biri de yüzde 25’in üzerinde oy alacağını düşünüyor. Öte yandan, SPD’li seçmenlerin ancak yüzde 55’inin Şansölye Scholz’un çalışmalarından memnun olduğu da saptandı. SPD Eş Başkanı Lars Klingbeil’ın çalışmalarından memnuniyet oranı yüzde 79’u bulurken, partinin Genel Sekreteri Kevin Kühnert’in yüzde 65’le Başbakan Scholz’dan daha önde olduğu da ortaya çıktı.