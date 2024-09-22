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ALMANYA’da son dönemlerde yapılan kamuoyu yoklamalarına göre hem SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan koalisyon hükümetine hem de Başbakan Olaf Scholz’a duyulan güven dibe vururken, ana muhalefet CDU/CSU’nun 28 Eylül 2025’te yapılacak genel seçimlerde Friedrich Merz’i başbakan adayı göstereceğini ilan etmesi üzerine Scholz’a destek arttı. INSA tarafından yapılan son kamuoyu yoklamasında, bugün seçim olsa ve adaylara oy verilse seçmenlerin yüzde 30’unun Merz’i yüzde 30’unun da Scholz’u tercih edeceği saptandı. İkisine de oy vermeyi düşünmeyenlerin oranı ise yüzde 35’i buldu. Aynı kamuoyu yoklamasında 49 yaş altı seçmenlerin Scholz’u, üzerindekilerin de Merz’e desteklediği ortaya çıktı. 18-49 yaş grubu seçmenlerin yüzde 40’ı Olaf Scholz’un koltuğunu korumasını isterken, Merz’e destek yüzde 24’de kaldı. 49 yaş üzerindekilerin ise yüzde 35’inin Merz’i, yüzde 21’inin de Scholz’u tercih ettikleri belirlendi.

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CDU/CSU-SPD KOALİSYONU

INSA’nın kamuoyu yoklamasında seçmenlerin yüzde 35’i Friedrich Merz başbakanlığında kurulacak bir hükümetin daha başarılı bir politika sergileyeceği görüşünü paylaşırken, Scholz’a destek yüzde 21’de kaldı. Seçmenlerin yüzde 31’i ‘bir şey değişmez’ derken, yüzde 19’u “Merz, Scholz’dan da kötü yönetir” görüşünü paylaştı. Aynı kamuoyu yoklamasına göre CDU/CSU’nun seçimlerden en güçlü parti olarak çıkması halinde seçmenlerin yüzde 34’ünün Friedrich Merz’in SPD’yle koalisyon hükümeti kurmasından yana olduğu ortaya çıktı. Seçmenlerin yüzde 20’sinin CDU/CSU’nun sağ popülist Almanya için Alternatif, yüzde 17’sinin FDP, yüzde 15’inin BSW (Birlik Sahra Wagenknecht), yüzde 13’ünün Yeşiller ve yüzde 5’inin Sol Parti ile ortaklık yapmasından yana olduğu da kaydedildi.