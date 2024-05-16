Scholz’a asgari ücret tepkisi

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ALMANYA’da asgari ücret 2024 yılı başından bu yana 12.41 Euro olarak uygulanıyor ve geçen yıl işveren ve işçi sendikalarından oluşan asgari ücret komisyonu uyarınca 2025 yılı başında 41 Cent’lik bir artış daha yapılması planlanıyor. Başbakan Olaf Scholz ise asgari ücretin önce 14, ardından 15 Euro’ya yükseltilmesinden yana görüş bildirmişti. Ancak Federal Maliye Bakanı Christian Lindner (FDP), Scholz’un bu önerisine karşı çıktı. Lindner, Funke Mediengruppe gazetesine verdiği demeçte, Scholz’un seçim kampanyası yürütmesinin meşru olduğunu söylerken, “Ancak bu yasama dönemi için yapılan koalisyon anlaşmasında ücretlerin belirlenmesinin partilerin meselesi olmadığı açıkça belirtiliyor” dedi. Aynı zamanda FDP Genel Başkanı olan Lindner, siyasetin bu alana müdahale etmesinin uzun vadede istihdam için tehlikeli olacağını vurguladı. Lindner genel olarak koalisyon ortağı SPD’nin tutumunu eleştirdi ve “SPD sürekli olarak bu yasama dönemi için koalisyon anlaşmasına uymayan önerilerde bulunuyor. Yeni olan tek şey ise artık Başbakan Scholz’un da işin içinde olması. Umarım, FDP kendi fikirlerini açıkça ortaya koyduğunda SPD’nin sahte öfkesine bir son verir” diye konuştu.

Maliye Bakanı Christian Lindner, Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Başbakan Olaf Scholz

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‘BELLİ Kİ ANLAMAMIŞ’

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) Birliği Başkanı Gitta Connemann da Scholz’un önerisini eleştirdi. Deutschlandfunk radyosuna konuşan Connemann, böyle bir tartışmanın seçim afişlerinde yapılmaması gerektiğini, zira bunun asgari ücret konusunu popülizme kurban etmek anlamına geleceğini söyledi. “Ücretlerin belirlenmesi politikacıların görevi değildir. Şansölye belli ki bunu anlamamış” diyen Connemann, vergi ve harçların azaltılmasının asgari ücretin yükseltilmesinden daha mantıklı olacağını vurguladı.

‘KOMİSYON BELİRLER’

Bu konuda SPD içinden de farklı sesler yükseliyor. SPD Genel Sekreteri Kevin Kühnert asgari ücretin artırılmasına karşı çıkanlar arasında. Kühnert Tagesspiegel gazetesine verdiği demeçte, “Asgari Ücret Komisyonu, asgari ücretin daha da geliştirilmesine karar vermek için önceden belirlenmiş bir yerdir ve öyle de kalacaktır” dedi. Kühnert, işverenler ve çalışanlar arasında uzlaşmaya varıldığı takdirde asgari ücret artışının kabul edilebileceğini vurguladı. Bağımsız ve daimi Asgari Ücret Komisyonu, yasa koyucu tarafından asgari ücreti belirlemekle görevlendirilmişti. Komisyon, bir başkan ve hem işçi hem de işveren tarafından oy hakkına sahip altı üyenin yanı sıra akademiden oy hakkı olmayan iki danışman üyeden oluşuyor.