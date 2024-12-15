Scholz ve Merz liste başı!

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ALMANYA’da 23 Şubat’ta yapılacak erken genel seçimler yaklaşırken, partiler seçim bölgelerinde milletvekili adaylarını belirlemeyi de hızlandırdı. Sosyal Demokrat Partisi (SPD), Başbakan Olaf Scholz’u ikamet ettiği Potsdam’da, Brandenburg eyalet liste başı adayı gösterdi. Oylamaya katılan 120 delegenin 109’unun desteğini alan Scholz, yüzde 91’le ilk sıraya yerleşti. Hıristiyan Demokrat/Hıristiyan Sosyal Birlik Partilerinin (CDU/CSU) başbakan adayı Friedrich Merz ise seçim bölgesi Arnsberg’in de bağlı olduğu Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinin Essen kentinde buluşan 240 delegeden 236’sının desteğiyle listenin ilk sırasına yerleşti. Delegelerin yüzde 99.6’sının desteğini alarak rekor kıran Merz, aynı başarıyı 23 Şubat’ta yapılacak seçimlerde de sergilemeyi umduğunu söyledi. ‘Kardeş Parti’ CSU’lu Alexander Dobrindt de, Münih’de yapılan oylamada delegelerin yüzde 93’ünün desteğiyle Bavyera listesinin ilk sırasında yerini aldı. Yeşiller’in başbakan adayı Robert Habeck, yaklaşık 3 hafta önce Schleswig Holstein’ın Flensburg’daki seçim bölgesinde direkt milletvekili adayı gösterilmişti. Sağ popülist Almanya için Alternatif’in (AfD) başbakan adayı göstereceklerini ilan ettiği partinin Eş Başkanı Alice Weidel ile Birlik Sahra Wagenkencht’in (BSW) Eş Başkanı Sahra Wagenkencht’in milletvekili adaylıklarının ise önümüzdeki günlerde belirleneceği açıklandı.

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MALİ POLİTİKA OYLAMASI

Şansölye Scholz, kendisine duyulan güvenden dolayı delegelere teşekkür ederken, eken seçimin aynı zamanda Almanya’nın mali politikası için bir oylama olacağını söyledi. Almanya’nın ekonomik alandaki yatırımlar ve savunma harcamaları nedeniyle daha fazla paraya ihtiyacı olduğuna dikkat çekerken, borç freninde reformun kaçınılmaz olduğunu vurguladı. FDP’li Federal Maliye Bakanı Christian Lindner’i borç freninde ısrar ettiği için görevden aldığını ve bunun doğru olduğunu savunan Scholz, “Ekonomik alanda yeniden canlılık yaşanması için bizim bir Almanya Fonu’na ihtiyacımız var. Bunun için de taze borç alınması kaçınılmazdır” dedi. Seçmenin yeni hükümeti kurma görevini yine SPD’ye vereceğini söyleyen Şansölye Scholz, “Ben yeniden başbakan olmak istiyorum” derken, Sol Parti’den ayrılanların kurduğu BSW ile kesinlikle federal düzeyde ortaklık yapmayacaklarını da yineledi. Ancak Yeşiller’in dışında kiminle ortaklık yapmak istediklerini de koltuğunu kaybetmesi halinde milletvekili olarak kalıp kalmayacağı yönünde de bir açıklamada bulunmadı.

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SCHOLZ’LA İŞ BİRLİĞİ YOK

Olaf Scholz’la hükümette iş birliği yapmayacaklarını ilan eden Friedrich Merz, SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan koalisyonu hükümetinin yanlış politikaları yüzünden Almanya’da sanayi dalında 300-400 bin iş yeri kaybına uğrandığını söyledi. Hem yurttaşların hem de işletmelerin vergi yükünü aza azaltacaklarını belirtirken, “Almanya’nın köklü bir politik değişime ihtiyacı var. Bunu da ancak biz başarabiliriz” dedi.

SÖDER: AfD DÜŞMANIMIZ

CSU Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder ise Münih’teki etkinlikte FDP dışındaki tüm partilere ateş püskürdü. “AfD düşmanımızdır” diyen Söder, “Ama bizim hükümette Yeşiller’e de ihtiyacımız yok. Yeşiller’i engellemek isteyen CSU’ya oy vermeli” açıklamasında bulundu. Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck’i ekonomiden anlamamakla suçlarken, “Bu krizin yüzü ve sorumlusu Robert Habeck’tir” dedi. Söder ayrıca Paris’te Notre Dame Kilisesi’nin açılışına da değindi ve “Batılı tüm önemli devlet adamları ve hükümet başkanları Notre Dame’daydı. Yalnız biri yoktu: Olaf Scholz. Nerede olduğunu da bilmiyorum. Ama bildiğim tek şey, hiçbir rol oynamadığı için O’nun eksikliğini kimse hissetmedi. O emekli olmalı” demeyi de ihmal etmedi.