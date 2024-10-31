Scholz ve Lindner’in zirve yarışı!

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ALMANYA’da SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan koalisyon hükümetinin gelecek yıl 28 Eylül’de yapılması öngörülen genel seçimlerden önce dağılacağı yönündeki iddialar yoğunlaşırken, zirveden de bu yönde sinyaller gelmeye başladı. SPD’li Şansölye Olaf Scholz’un ekonomik alanda yaşanan sıkıntıların aşılması için Almanya’nın önde gelen sanayi kuruluşları, İş İnsanları Birlikleri ve sendika temsilcileriyle salı günü yaptığı ‘Sanayi Zirvesi’ne, aynı zamanda FDP Genel Başkanı olan Federal Maliye Bakanı Christian Lindner ile Yeşillerli Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck’i davet etmemesi nedeniyle koalisyonun dağılması tehlikesinin daha da arttığına dikkat çekilirken, tepede tam bir ‘zirve yarışı’ yaşandığı da ortaya çıktı.

HABECK’İ TOPLANTIYA DAVET ETMEDİ

Scholz’un tutumuna kızan Lindner, apar topar bir karar alarak, aynı gün Orta Ölçekli İşletmeler ve Zanaatkarlar Birliği temsilcileriyle başkent Berlin’de bir toplantı yaptı. Şansölye Scholz gibi Lindner de Almanya’da yatırım yapacak şirketlere parasal yardım yapılması için ‘Ekonomi Fonu’ oluşturacağını ilan eden Bakan Habeck’i toplantıya davet etmedi. Bu son gelişmeler üzerine “koalisyonun sonunun gözüktüğü” spekülasyonları yoğunlaşırken, Başbakan Olaf Scholz’un 15 Kasım'da aynı katılımcılarla bir araya gelerek yeni bir ‘Ekonomi Zirvesi’ düzenleyeceği açıklandı. Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Başbakanlık’ta düzenlenecek etkinliğe bundan öncekinde olduğu gibi yine 13 temsilcinin katılacağını belirtirken, Lindner ile Habeck’in davet edilmeyeceği sinyalini de verdi.

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LINDNER’E BASKI ARTACAK

Şansölye Scholz’un bu planları üzerine Bakan Lindner’in gelecek hafta Alman İşveren Dernekleri Federal Birliği ve Alman Sanayi ve Ticaret Odaları, orta ve küçük ölçekli işletme yetkilileri ve sendika temsilcileri ile geniş kapsamlı bir ‘Ekonomi Zirvesi’ düzenleyeceği açıklandı. FDP Federal Meclis Grup Bakanı Christian Dürr’ün de katılacağa bu etkinliğe Başbakan Scholz ile Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Habeck’in davet edilip edilmeyeceği konusunda bir açıklamada bulunulmadı. Hem Şansölye Scholz’un hem de Bakan Lindner’in ayrı ayrı ‘Ekonomi Zirvesi’ düzenlemeleri bu koalisyonun gelecek yıl yapılacak genel seçimlere kadar devam etmeyeceği yorumlarına yol açtı. 29 Kasım’da yapılacak 2025 bütçesi oylamasına kadar bir uzlaşmaya varılamaması durumunda, FDP lideri Lindner’e partinin koalisyonu terk etmesi için baskıların artacağı vurgulandı.