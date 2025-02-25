Scholz ve Lindner’in kazancı ne olacak?

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SEÇİM sonuçlarına göre, Scholz Potsdam’da yüzde 21.8 oy alarak doğrudan milletvekili seçildi. Bu nedenle, önümüzdeki dört yıl boyunca Federal Meclis’te yer almaya devam edecek. Ancak maaşında ciddi bir düşüş yaşayacak. Başbakan olarak aylık 30 bin Euro brüt maaş alan Scholz, artık sadece milletvekili maaşı olan yaklaşık 11 bin Euro brüt ve 5 bin Euro vergi muafiyetli gider ödeneği alacak. Scholz, siyasete girmeden önce avukat olarak çalışıyordu. Ancak gelecekte bu mesleğe geri dönmeyi veya ek bir gelir kaynağı yaratmayı düşünmediğini açıkça belirtti. “Bu benim için kesinlikle söz konusu değil” diyerek sadece milletvekili olarak görevine devam edeceğini vurguladı.

KİŞİSEL SERVETİ 5.5 MİLYON EURO

Seçimlerde ağır bir yenilgi alan bir diğer lider ise FDP’nin başındaki Christian Lindner oldu. Maliye Bakanı olarak 25 bin Euro brüt maaş alan Lindner, görevinden ayrıldığı için yaklaşık 81 bin Euro geçiş ödeneği alacak. Ayrıca, kişisel servetinin 5.5 milyon Euro civarında olduğu tahmin ediliyor. Bu birikimi ve özel sektördeki bağlantıları sayesinde iş dünyasında önemli bir kariyer yapabileceği öngörülüyor.

Alman medyasına göre, Lindner 2017-2021 yılları arasında milletvekilliği yaparken 400 bin Euro’yu aşkın ek gelir elde etti. Ancak şu an için hangi sektöre yöneleceği belli değil. Hem Lindner hem de Scholz, emekliliklerinde eski hükümet üyelerine tanınan yaklaşık 5 bin Euro emekli maaşı almaya hak kazanacak.