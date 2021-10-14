Scholz umut dolu: Noel öncesi hükümeti kurarız

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ULUSLARARASI Para Fonu’nun (IMF) yıllık olağan toplantısı ve G20 Maliye Bakanları görüşmelerine katılmak üzere Washington’da bulunan Scholz, ileriye dönük olarak umut dolu sinyaller verdi. Berlin’de SPD, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller’le ‘trafik lambası koalisyonu’ oluşturmak için sürdürülen ön görüşmelerle ilgili olarak Washington’da açıklamalarda bulunan Scholz, “Görüşmelerimiz olumlu geçiyor. Noel öncesi yeni koalisyon hükümetini kurarız” dedi. Scholz bu açıklamasıyla, Almanya’nın yeni başbakanı olarak koltuğa oturmaktan emin olduğu sinyali de verdi. “2005/2006’dan beri olduğu gibi bu yıl da Noel mesajını Angela Merkel mi yayınlayacak?” sorusuna Scholz, “Hükümet kurulduktan sonra herkes kendi görevini yerine getirecek” yanıtını verdi.

‘HAFTAYA BAŞLAYABİLİR’

SPD, FDP ve Yeşiller arasındaki nabız yoklama görüşmelerine başkent Berlin’de dar kapsamlı katılımla devam edildi. SPD Genel Sekreteri Lars Klingbeil, FDP Genel Sekreteri Volker Wissing ve Yeşiller Genel Sekreteri Michael Kellner öncülüğünde yapılan ön görüşmelerde, ilgili birimlere sunularak değerlendirilecek ortak metin üzerinde çalışmalar yapıldı. Görüşmelerin içeriğine dönük açıklamalarda bulunulmazken, müstakbel ortakların tartışmalı konularda uzlaşmaya varıp, gelecek haftadan itibaren koalisyon görüşmelerine resmen başlanmasının beklendiği de belirtildi.