Scholz umut dolu: Noel öncesi hükümeti kurarız

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yeğeninin ölümüne neden olmuştu İstenen ceza belli olduYeğeninin ölümüne neden olmuştu! İstenen ceza belli oldu#İzmir
Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Dünya Kupası için tarihi karar İş ciddileşti, planlar değiştiDünya Kupası için tarihi karar! İş ciddileşti, planlar değişti#Dünya Kupası
Beyrutta kanlı çatışma Ölü ve yaralılar var...Beyrut'ta kanlı çatışma! Ölü ve yaralılar var...#Lübnan
Tüm Türkiyeye söylüyorum... Yüzde 69u bot hesaplardır'Tüm Türkiye'ye söylüyorum... Yüzde 69'u bot hesaplardır'#İçişleri Bakanlığı
İstanbulda güpegündüz silahlı soygun dehşetiİstanbul'da güpegündüz silahlı soygun dehşeti!#Mücevherat
Rapor yayınlandı Dünya için kritik tahmin: 6 kat fazlasına ihtiyaç varRapor yayınlandı! Dünya için kritik tahmin: 6 kat fazlasına ihtiyaç var#Uluslararası Enerji Ajansı
Norveçte oklu saldırgan dehşeti... Kan donduran katliamda flaş gelişmeNorveç'te oklu saldırgan dehşeti... Kan donduran katliamda flaş gelişme#Norveç
Beykozda facia Kamyon, aracın üzerine devrildiBeykoz'da facia! Kamyon, aracın üzerine devrildi #Beykoz
En etkili koronavirüs aşısı belli olduEn etkili koronavirüs aşısı belli oldu!#Kovid Aşısı
Yıldız kavgası Sosyal medya bunu konuşuyorYıldız kavgası! Sosyal medya bunu konuşuyor#Tüketici Hakları
Afganistanda büyük insanlık dramı Çocuğum açlıktan sürekli ağlıyorAfganistan'da büyük insanlık dramı! 'Çocuğum açlıktan sürekli ağlıyor' #Afganistan
Eski çocuk yıldızdan şoke eden itiraflar: Annem yalnız başına banyoya girmeme bile izin vermezdiEski çocuk yıldızdan şoke eden itiraflar: Annem yalnız başına banyoya girmeme bile izin vermezdi#Jennette Mccurdy
Salgınla mücadelede kritik sayı: 6 MİLYON, kritik ay: KASIMSalgınla mücadelede kritik sayı: 6 MİLYON, kritik ay: KASIM#Koronavirüs
Görüntüler şoke etti... Bu sefer şempanzelerGörüntüler şoke etti... Bu sefer şempanzeler!#Cüzzam
HABERLERAvrupa Haberleri

Scholz umut dolu: Noel öncesi hükümeti kurarız

#Olaf Scholz#IMF#Volker Wissing
Scholz umut dolu: Noel öncesi hükümeti kurarız

Almanya’da 26 Eylül’de yapılan genel seçimlerden birinci parti olarak çıkan Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) başbakan adayı Olaf Scholz, Noel öncesi (24 Aralık) yeni koalisyon hükümetini kurabileceklerini söyledi.

Haberin Devamı

ULUSLARARASI Para Fonu’nun (IMF) yıllık olağan toplantısı ve G20 Maliye Bakanları görüşmelerine katılmak üzere Washington’da bulunan Scholz, ileriye dönük olarak umut dolu sinyaller verdi. Berlin’de SPD, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller’le ‘trafik lambası koalisyonu’ oluşturmak için sürdürülen ön görüşmelerle ilgili olarak Washington’da açıklamalarda bulunan Scholz, “Görüşmelerimiz olumlu geçiyor. Noel öncesi yeni koalisyon hükümetini kurarız” dedi. Scholz bu açıklamasıyla, Almanya’nın yeni başbakanı olarak koltuğa oturmaktan emin olduğu sinyali de verdi. “2005/2006’dan beri olduğu gibi bu yıl da Noel mesajını Angela Merkel mi yayınlayacak?” sorusuna Scholz, “Hükümet kurulduktan sonra herkes kendi görevini yerine getirecek” yanıtını verdi.

‘HAFTAYA BAŞLAYABİLİR’
SPD, FDP ve Yeşiller arasındaki nabız yoklama görüşmelerine başkent Berlin’de dar kapsamlı katılımla devam edildi. SPD Genel Sekreteri Lars Klingbeil, FDP Genel Sekreteri Volker Wissing ve Yeşiller Genel Sekreteri Michael Kellner öncülüğünde yapılan ön görüşmelerde, ilgili birimlere sunularak değerlendirilecek ortak metin üzerinde çalışmalar yapıldı. Görüşmelerin içeriğine dönük açıklamalarda bulunulmazken, müstakbel ortakların tartışmalı konularda uzlaşmaya varıp, gelecek haftadan itibaren koalisyon görüşmelerine resmen başlanmasının beklendiği de belirtildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Olaf Scholz#IMF#Volker Wissing

BAKMADAN GEÇME!

İngiliz bilim insanlarından dünyayı umutlandıran koronavirüs açıklaması: Kayıp parçayı bulduk

İngiliz bilim insanlarından dünyayı umutlandıran koronavirüs açıklaması: Kayıp parçayı bulduk!

7 Ekimde evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatlinin evi

7 Ekim'de evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin evi

Aşk bitti, 150 bini geri ver

Aşk bitti, 150 bini geri ver!

Buralarda konut sahibi olana talih kuşu kondu İstanbulun en değerli mahalleleri belli oldu

Buralarda konut sahibi olana talih kuşu kondu! İstanbul'un en değerli mahalleleri belli oldu

Koronavirüs aşılarında etkinlik bilmecesi... Bilim insanları son noktayı koydu

Koronavirüs aşılarında 'etkinlik bilmecesi'... Bilim insanları son noktayı koydu!