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Scholz, Ukrayna’ya bir ziyaret planlamadığını açıkladı

#Ukrayna#Almanya#Frank Walter Steinmeier
Scholz, Ukrayna’ya bir ziyaret planlamadığını açıkladı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier’in, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e planlanan ziyaretinin Ukrayna tarafından reddedilmesinin ardından, Kiev’e davet edilen Almanya Başbakanı Olaf Scholz yakın gelecekte Ukrayna’ya bir ziyaret planlamadığını söyledi.

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ALMANYA Başbakanı Olaf Scholz, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier’in Ukrayna’nın başkenti Kiev’e planlanan ziyaretinin Ukrayna tarafından reddedilmesinin ardından açıklama yaptı. Ukrayna’nın, Cumhurbaşkanı Steinmeier’in planlanan ziyaretini reddetmesini ‘rahatsız edici’ olarak nitelendiren Almanya Başbakanı Scholz, Kiev’e davet edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, yakın gelecekte Ukrayna’ya bir ziyaret planlamadığını söyledi. Scholz, Kiev’in Almanya’dan talep ettiği silah teslimatlarıyla ilgili olarak, Almanya’nın, Ukrayna’ya silah teslim etmesi gerektiğini ifade ederek, “Silah teslim ettik ve teslim edeceğiz. Ancak bazı konular Avrupalı ve transatlantik ortaklarla görüşülerek karara bağlanmalıdır. Almanya’nın bir sorumluluğu var ve bunu tek başına yapmayacak” dedi.

 

 

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#Ukrayna#Almanya#Frank Walter Steinmeier

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