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Scholz, Trump’la telefonda görüştü

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#ALMANYA#SCHOLZ#AVRUPADAN HABERLER
Scholz, Trump’la telefonda görüştü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2024 12:31

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ikinci kez ABD Başkanı seçilen Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Ukrayna’da adil ve hakkaniyetli bir barışın sağlanması konusuna odaklandıklarını belirtti.

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BRÜKSEL’de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Zirvesi’ne katılan Scholz, Ukrayna’da savaşı sonlandıracağı yönünde açıklamalarda bulunan Trump ile telefonda görüştü. AB’nin ABD ile koordineli bir Ukrayna politikasına ihtiyacı olduğunun altını çizen Şansölye Scholz, bu konuda Donald Trump ile hemfikir olduklarını da belirtti. “Biz AB olarak ABD ile birlikte hareket ederek adil ve Ukrayna’nın hakkaniyetini savunacağı, ölümlerin son bulacağı bir barışın sağlanmasından yanayız” diyen Scholz, Almanya’nın Ukrayna’ya yardımı sürdürmekte kararlı olduğunu yineledi. Ancak NATO’nun bu savaşın içinde yer almaması için Ukrayna’ya asker ve uzun menzilli Taurus seyir füzeleri gönderilmesine karşı olduğunu da vurguladı.

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#ALMANYA#SCHOLZ#AVRUPADAN HABERLER

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