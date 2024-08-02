Scholz sözünü tumadı: 400 bin konut nerede!

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ALMANYA’da 26 Eylül 2021 tarihinde yapılan genel seçim öncesi sürdürülen seçim kampanyası sırasında iktidara gelmeleri halinde konut sıkıntısı ve kiralarda artış sorununu çözecekleri sözü veren Şansölye Olaf Scholz, bazı başka alanlarda da olduğu gibi bu sözünü de yerine getiremedi. “Her yıl 400 bin yeni konut inşa edeceğiz” sözü verdiği halde, şu ana kadar bu rakamın yılda 300 bini bile bulmadığı açıklandı. Almanya’da geçen yıl sadece 295 bin sosyal konut inşa edildiği belirtildi. Merkezi Münih’te bulunan Ifo Enstitüsü, yeni konut yapımının bu yıl olduğu gibi önümüzdeki yıllarda daha da düşmesinin beklendiğini açıkladı. 2026 yılında en fazla 175 bin yeni sosyal konut inşa edilmesinin beklendiği de belirtilirken, bu rakamın Şansölye Scholz’un verdiği sözün ancak yüzde 44’ü anlamına geldiği de hatırlatıldı. Bürokratik işlemler nedeniyle inşaat ruhsatı verilmesinin aylarca devam etmesi nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşandığına da dikkat çekildi.

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KÜÇÜK YERLEŞİM BÖLGERİ ÖNERİSİ

Başta Berlin, Münih, Hamburg olmak üzere özellikle büyük kentlerde kiraların fahiş düzeyde arttığı açıklandı. Özellikle dar gelirlilerin kiralarını ödemekte güçlük çektikleri, öğrenciler için kiraların ödenmez düzeye ulaştığı da belirtildi. Federal İstatistik Dairesi’nin verilerine göre 19.9 milyon hanenin gelirinin yüzde 27.8’ini, 3.1 milyon hanenin de yüzde 40’ını ev kirasını verdiği de açıklandı. Federal İmar İskan Bakanı Klara Geywitz, konut piyasasındaki sıkıntıların aşılması ve kiralarda artışın engellenmesi için büyük kentlerden küçük yerleşim bölgelerine, kasaba ve köylere taşınma önerisinde bulundu. Günümüzde artık birçok insanın işe gitmeyip evden çalıştığına (Homeoffice) söyleyen Bakan Geywitz, “Küçük yerleşim bölgelerinde de her türlü imkân var. Çocuk yuvası, okul, doktor bulma derdi yok. Kiralar da çok daha uygun” dedi.