Scholz Solingen’de! Bu saldırı birlikte yaşamamıza bir tehditti

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ALMANYA Başbakanı Olaf Scholz, sonradan Suriyeli 26 yaşında Issa Al Hasan adlı bir sığınmacı olduğu ortaya çıkan saldırgan tarafından öldürülen ve yaralananlar anısına Solingen’de düzenlenen etkinliğe katıldı. Şansölye Scholz, bugün öğleden önce Solingen Belediyesi’nde, Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Başbakanı Hendrik Wüst, İçişleri Bakanı Heribert Reul, Ekonomi ve Sanayi Bakanı Mona Neubaur ve Solingen Büyükşehir Belediye Başkanı Tim Kurzbach’la bir araya geldi. Scholz, Tim Kurzbach’ın ev sahipliğinde gerçekleşen bu buluşmada, Solingen’de yaşanan kanlı saldırı ve gelişmeler hakkında bilgi aldı. Daha sonra hep beraber olay yerine giderek kurbanlar anısına beyaz güller bırakıp saygı duruşunda bulundular. Başbakan Scholz, daha sonra saldırganın yakalanması için yoğun çaba sarf eden polisler ve diğer yetkililerin yanı sıra yaralıların yardımına koşan ilk yardım ekiplerinin temsilcileriyle de bir araya gelerek kendilerine teşekkür etti.

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Başbakan Olaf Scholz, yaptığı görüşmelerden sonra olay yerinde basına açıklamalarda bulundu. Bu korkunç saldırının yalnız Solingenlileri değil, bu ülkede yaşayan sağduyulu herkesi sarstığının altını çizerken, yaralıların durumlarının iyiye gittiği yönündeki haberlerinin sevindirici olduğunu söyledi. Düşüncelerinin kurban yakınlarının yanında olduğunu belirtirken, yaralılara acil şifalar diledi. Şansölye Scholz, “Bu terör saldırısı hepimize karşıydı. Bizim yaşam biçimimize ve birlikte yaşamamıza tehditti. Bunu hiçbir zaman kabul etmeyiz, etmeyeceğiz de. Yakalanarak cezaevine gönderilen saldırgan çok hızlı bir biçimde hak ettiği en ağır cezaya çarptırılmalıdır” dedi. Aynı zamanda, “Tüm imkânlarımızı kullanarak bu ve benzer olayların ileride yaşanmaması için kararlı adımlar atmaktayız. Gereken yasal değişiklikler yapılmalıdır. Eyalet hükümetleriyle birlikte, başvuruları kabul edilmeyenlerin ve ağır suç işleyenlerin sınır dışı edilmelerinin hızlandırılması konusunda tamamen hemfikiriz. Bu alandaki yasal düzenlemeler en kısa zamanda hayata geçirilecektir. Düzensiz göçün engellenmesi için yeniden devreye soktuğumuz sınırlarda kontrolleri sürdürmeye de kararlıyız” dedi. Ayrıca “Almanya’da Hıristiyanlar, Yahudiler, Müslümanlar ve dinlerden insanlar yıllardır barış içinde yaşamaktadır. Bu tür saldırılar barış içinde birlikte yaşamı dinamitlemeyi hedeflemektedir. Biz bu birlikteliğin parçalanmasına izin vermeyeceğiz” görüşünü de vurguladı.

ALMANYA KAPILARINI KAPATSIN

Almanya’da iktidara talip olan ana muhalefet CDU Genel Başkanı Friedrich Merz de, ‘kardeş parti’ CSU Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder de, Almanya’nın kapılarını Suriye ve Afganistan’dan gelecek sığınmacılara tamamen kapatmasını istediler. Solingen’de bıçaklı saldırıda bulunarak 3 kişiyi öldüren ve 5’i ağır 8 kişiyi yaralayan saldırganın ilk giriş yaptığı Avrupa Birliği (AB) üyesi Bulgaristan’a sınır dışı edilmesi gerektiği halde, kayıplara karıştığı gerekçesiyle sınır dışı edilememesini de eleştiren Merz ve Söder, SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan koalisyon hükümetine zaman kaybetmeden somut adımlar atma çağrısında da bulundular. Aynı zamanda suç işleyen ve sığınma başvuruları kabul edilmeyen Suriyeli ve Afgan sığınmacıların ülkelerine geri gönderilmesi için ikili görüşmelerin sürdürülmesini de istediler. “Bizim kurallarımıza ve yasalarımıza uymayan Almanya’yı terk etmeli” diyen Friedrich Merz, Şansölye Scholz ile bu konuda görüşmeye hazır olduklarını da söyledi.

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‘BUNA ARTIK SON VERİLMELİ’

CDU/CSU Federal Meclis Grup Başkan Yardımcısı Jens Spahn ise Almanya’ya düzensiz göçün engellenmesi için sınırların kapatılmasını gündeme getirdi. “Yıllardır her gün Almanya’ya, Avrupa’ya Afganistan ve Suriye’den yüzlerce genç erkek gelmektedir. Buna artık son verilmelidir” diyen Spahn, düzensiz göçün engellenmesi için sınırların kapatılmasının kaçınılmaz olduğunu da vurguladı. SPD Genel Sekreteri Kevin Kühnert ise hükümetin gereken önlemleri artırmak için yoğun çaba gösterdiğini belirtirken, CDU ve CSU’lu politikacıların Afganistan ve Suriye’den gelecek sığınmacıların Almanya’ya girmelerine izin verilmeden geri çevrilmesi önerilerini eleştirdi. SPD’li politikacı böyle bir girişimin Alman Anayasası ile de geçerli ‘İltica Yasası’ ile bağdaşmadığını söyledi.