Scholz Solingen’de! Bu saldırı birlikte yaşamamıza bir tehditti

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ALMANYA Başbakanı Olaf Scholz, sonradan Suriyeli 26 yaşında Issa Al Hasan adlı bir sığınmacı olduğu ortaya çıkan saldırgan tarafından öldürülen ve yaralananlar anısına Solingen’de düzenlenen etkinliğe katıldı. Şansölye Scholz, bugün öğleden önce Solingen Belediyesi’nde, Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Başbakanı Hendrik Wüst, İçişleri Bakanı Heribert Reul, Ekonomi ve Sanayi Bakanı Mona Neubaur ve Solingen Büyükşehir Belediye Başkanı Tim Kurzbach’la bir araya geldi. Scholz, Tim Kurzbach’ın ev sahipliğinde gerçekleşen bu buluşmada, Solingen’de yaşanan kanlı saldırı ve gelişmeler hakkında bilgi aldı. Daha sonra hep beraber olay yerine giderek kurbanlar anısına beyaz güller bırakıp saygı duruşunda bulundular. Başbakan Scholz, daha sonra saldırganın yakalanması için yoğun çaba sarf eden polisler ve diğer yetkililerin yanı sıra yaralıların yardımına koşan ilk yardım ekiplerinin temsilcileriyle de bir araya gelerek kendilerine teşekkür etti.
ALMANYA KAPILARINI KAPATSIN
Almanya’da iktidara talip olan ana muhalefet CDU Genel Başkanı Friedrich Merz de, ‘kardeş parti’ CSU Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder de, Almanya’nın kapılarını Suriye ve Afganistan’dan gelecek sığınmacılara tamamen kapatmasını istediler. Solingen’de bıçaklı saldırıda bulunarak 3 kişiyi öldüren ve 5’i ağır 8 kişiyi yaralayan saldırganın ilk giriş yaptığı Avrupa Birliği (AB) üyesi Bulgaristan’a sınır dışı edilmesi gerektiği halde, kayıplara karıştığı gerekçesiyle sınır dışı edilememesini de eleştiren Merz ve Söder, SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan koalisyon hükümetine zaman kaybetmeden somut adımlar atma çağrısında da bulundular. Aynı zamanda suç işleyen ve sığınma başvuruları kabul edilmeyen Suriyeli ve Afgan sığınmacıların ülkelerine geri gönderilmesi için ikili görüşmelerin sürdürülmesini de istediler. “Bizim kurallarımıza ve yasalarımıza uymayan Almanya’yı terk etmeli” diyen Friedrich Merz, Şansölye Scholz ile bu konuda görüşmeye hazır olduklarını da söyledi.
‘BUNA ARTIK SON VERİLMELİ’
CDU/CSU Federal Meclis Grup Başkan Yardımcısı Jens Spahn ise Almanya’ya düzensiz göçün engellenmesi için sınırların kapatılmasını gündeme getirdi. “Yıllardır her gün Almanya’ya, Avrupa’ya Afganistan ve Suriye’den yüzlerce genç erkek gelmektedir. Buna artık son verilmelidir” diyen Spahn, düzensiz göçün engellenmesi için sınırların kapatılmasının kaçınılmaz olduğunu da vurguladı. SPD Genel Sekreteri Kevin Kühnert ise hükümetin gereken önlemleri artırmak için yoğun çaba gösterdiğini belirtirken, CDU ve CSU’lu politikacıların Afganistan ve Suriye’den gelecek sığınmacıların Almanya’ya girmelerine izin verilmeden geri çevrilmesi önerilerini eleştirdi. SPD’li politikacı böyle bir girişimin Alman Anayasası ile de geçerli ‘İltica Yasası’ ile bağdaşmadığını söyledi.