Lashcet atak, Scholz sakindi

RTL adına Peter Klöppel ile ARD’den bu yıl RTL’ye transfer olan Pınar Atalay’ın sunduğu tartışma programı, adaylara, ‘neden rakiplerinin seçilmemesi gerektiği’ sorusuyla başladı. Olaf Scholz, bu konuda çok net bir şekilde, “Başkalarının neleri yapıp yapamayacağıyla ilgili söylemin Almanya’da desteklenmesi gereken bizim tarzımız olmadığına inanıyorum. Bizler, ancak bizim için önemli olanı tanıtabiliriz” dedi. Aynı şekilde Armin Laschet de çok farklı düşüncelerin olduğu büyük bir eyaleti yönettiğini belirtirken, ancak kendi inandıkları üzerine konuşabileceğini söyledi. Son yapılan anketlerde oy oranı dibe vuran CDU/CSU adayı Laschet, genel anlamda sakin göründüğü programda özellikle rakibi Scholz’a yüklendi, Birlik Partileri’nin klasik politikalarını savundu. Vergi artışına karşı olduklarını, parklarda ve suç istatistiğinin yüksek olduğu yerlerde güvenlik kamerası yerleştirilmesi gerektiğini, Alman Ordusu’nun güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Seçilmesi durumunda Mili Güvenlik Konseyi kuracağını belirten Laschet, özellikle Afganistan konusunda Batı’nın ve federal hükümetin büyük bir yenilgi yaşadığını belirtti. Laschet, Alman Ordusu’nun teçhizat ve donanımlarının güçlendirilmesi gerektiğini ifade ederken, bu konuda Scholz’u hedef aldı. Silahlı insansız hava araçları konusunda Scholz ve partisi SPD’nin süreci geciktirdiğini söyledi. BAERBOCK’TAN NET TAVIR

Programın sonunda SPD’nin Sol Parti’yle koalisyon yapmak için açık kapı bıraktığı eleştirisinde bulunan Laschet, seçmenlerin Sol Parti’nin desteğinde bir başbakan seçilip seçilmeyeceğini bilmek istediğini kaydederken, “Neden Sol Parti’yle koalisyon yapmayacağım diyemiyorsunuz” diye sordu. Scholz ise muhtemel koalisyon ortaklarından, NATO, sağlam maliye politikası ve ekonomik büyüme gibi konuları kabul etmelerini beklediklerini kaydetti. Yeşiller Başbakan adayı Annalena Baerbock ise net tavır alarak Sol Parti’yle koalisyon düşünmediklerini söyledi.

Programın ardından Forsa kamuoyu araştırma şirketi tarafından seçmenlerle telefon anketi yapıldı. Tartışma programı boyunca sakin ve devlet adamı görüntüsü veren Olaf Scholz, seçmenlerin en başarılı bulduğu başbakan adayı oldu. Ankete katılanların yüzde 36’sı Scholz’un tartışmanın galibi olduğunu ifade ederken, yüzde 30’u Yeşiller adayı Baerbock’u tercih etti. Son yapılan anketlerde dibe vuran Armin Laschet ise yüzde 25’te kaldı. Program sonrası yapılan analizlerde Laschet’in daha atak bir tarzla rakiplerini hedef aldığı, Scholz’un ise sakin kaldığı yorumları yapıldı. Baerbock, muhalefette olmanın da avantajıyla birçok konuda iki koalisyon ortağını da eleştirdi. Laschet’in, seçmenin gözündeki 16 yıllık Birlik Partileri iktidarının getirdiği yorgunluğun da sorumlusu gibi gözüktüğü ve bunun da ona dezavantaj sağladığı yorumunda bulunuldu.