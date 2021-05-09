Scholz resmen başbakan adayı

DİJİTAL ortamda düzenlenen kurultaya katılan delegelerin yüzde 96.2’si Olaf Scholz’un başbakan adayı gösterilmesine tam destek verdi. 513 delege ‘evet’ derken, 20 delege ‘hayır’ oyu kullandı. 12 delege de çekimser kaldı. Oylama öncesi Almanya’yı önümüzdeki yıllarda ileri taşıyacak politik hedeflerini detaylı bir biçimde dile getiren Olaf Scholz, Almanya’nın geleceğinin birlik, beraberlik ve dayanışmaya bağlı olduğunun altını çizdi.





‘ALMANYA’NIN SOSYAL DEMOKRATLARA İHTİYACI VAR’

Alman sosyal demokratların toplumun her kesimini bir araya getirme tecrübesine sahip olduğunu vurgulayan Scholz, “Ben Almanya’ın Başbakan’ı olmak istiyorum. Çünkü böyle bir görevi başaracağımdan, böyle bir görevin üstesinden geleceğime gönülden inanıyorum” dedi. Scholz, hedefin pandemi döneminde yaşanılan sıkıntıların atlatılması güçlü bir ekonomi, iklim korunması, herkesin eşit imkânlara sahip olacağı bir yaşam, dijitalleşme, daha adil ve daha modern bir sağlık sistemi, zengin-fakir ayırımı yapmadan çocukların eşit bir eğitim hakkına sahip olmalarını gerçekleştirmek olduğunu vurguladı. Oylamadan sonra kısa bir açıklama yapan Olaf Scholz, kendisine duyulan güven için delegelere teşekkür ederek, “Almanya’nın yeni bir Başbakan’a, yeni bir hükümete ve sosyal demokratlara ihtiyacı var” dedi.

AVUKATLIK YAPTI

Olaf Scholz, 14 Haziran 1958 tarihinde Osnabrück kentinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Hamburg’da yaptı. Hamburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Daha sonra da avukat olarak çalıştı. 1975 yılında SPD’ye üye oldu. 2000-2004 ve 2009-2018 yıllarında SPD Hamburg Eyalet Teşkilatı Başkanlığı yaptı. 2002-2004 yıllarında da SOD Genel Sekreterliği. 2009-2011 yıllarında Federal Çalışma Bakanı ve 2011-2018 yılları arasında da Hamburg Eyalet Başbakanı olarak görev yaptı. 2018 yılından beri de Federal Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak görev yapıyor.