Scholz olmadan daha iyi!

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2013 yılından beri Brandenburg Başbakanı olarak görev yapan Dietmar Woidke (SPD), Başbakan Olaf Scholz’la birlikte bir seçim kampanyası etkinliği düzenlemeyi düşünüp düşünmediği yönündeki bir soruya, “Hayır. Brandenburg’da SPD’nin şimdiye kadar hep kendi liderlerinin gücüyle başarma şansı olmuştur” diye cevap verdi. Woidke, ekonomi gazetesi ‘Handelsblatt’a verdiği demeçte, SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan koalisyon hükümetinde yaşanan sürtüşmelerin Brandenburg’daki seçmenlere de yansıdığına işaret ederken, Şansölye Scholz’la birlikte düzenlenecek etkinliğin yarardan ziyade zarar vereceğini ima etti. Scholz başbakanlığındaki koalisyon hükümetinden birkaç gün bir şeyler duymadığı zaman memnun olduğunu gizlemeyen Woidke, Şansölye Scholz’un 2025 bütçe tartışmalarında “Böyle olacak” diyerek tavır koymasından memnuniyet duyduğunu söyledi. Woidke’nin, eşi Britta Ernst ile Potsdam’da ikamet eden ve seçim bölgesi Potsdam-Mittelmark olan Scholz’suz seçim kampanyası sürdürmek istemesi bazı çevreler tarafından yadırgandı.

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AfD YİNE ÖNDE

ki Almanya’nın birleştiği 1990 yılından beri iktidarda olan SPD’nin ‘kalesi’ olarak bilinen Brandenburg’da Dietmar Woidke, kaleyi korumak için seçimlere kadar gece gündüz demeden çalışacaklarını söyledi. Kısa süre önce “Hedefim AfD’ye karşı kazanmak. AfD’ye karşı kaybedersem çeker giderim” diyen Woidke’nin liderliğindeki SPD’nin seçimlerden ‘en güçlü parti’ olarak çıkma şansının azaldığı görüldü. Son yapılan kamuoyu yoklamalarına göre sağ popülist AfD yüzde 24, SPD yüzde 20, CDU yüzde 19, BSW (Birlik Sahra Wagenknecht) yüzde 17, Yeşiller yüzde 5, Sol Parti yüzde 5 ve FDP yüzde 3 oy alıyor. 1 Eylül 2019 tarihinde yapılan seçimlerde ise SPD yüzde 26.2, AfD yüzde 23.5, CDU yüzde 15.6, Yeşiller yüzde 10.8, Sol Parti 10.7, FW (Özgür Seçmenler) yüzde 5 ve FDP yüzde 4.1 oy almıştı.