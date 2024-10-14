Scholz mu Merz mi?

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ALMANYA’da ana muhalefet CDU/CSU zaman kaybetmeden erken seçime gidilmesini isterken, hükümetin büyük kanadı SPD Eş Başkanı Lars Klingbeil, genel seçimlerin öngörülen şekilde 28 Eylül 2025 tarihinde yapılacağını yineledi ve hedeflerinin seçimlerden yine en güçlü parti olarak çıkmak olduğunu söyledi. Son dönemlerde yapılan kamuoyu yoklamaları, SPD’nin aylardır ilk sırada yer alan CDU/CSU ve zaman zaman sağ popülist Almanya için Alternatif’den (AfD) bile daha az oy alacağını gösterirken, Klingbeil, seçmenlerin sandık başında tercihlerini kendilerinden yana kullanacağı görüşünü savundu.





‘HEDEF EN GÜÇLÜ PARTİ ÇIKMAK’

Genel seçimlerin CDU/CSU ile SPD arasında geçeceğini belirten Klingbeil, “Bu seçimde önemli olan şudur: Biz mi, Merz Birliği mi? Bu seçimlerde hangi partinin fikirlerinin ve programlarının Almanya için önemli olduğudur. Yeşiller, AfD ve FDP gibi diğer partiler bu ‘ikili mücadeleye’ dahil değildir” açıklamasında bulundu. “Hedefimiz bir yıl sonra yapılacak genel seçimlerden yine en güçlü parti olarak çıkmaktır. Biz seçimleri kazanmak istiyoruz. Kazanacağız da” görüşünü de vurguladı. Klingbeil, “Seçmen, sandık başında oyunu kullanmadan önce kendi kendine ‘Scholz’un mu Merz’in mi başbakan olmasının ülkemiz için daha iyi olacağını’ soracaktır ve bizi tercih edecektir” dedi. Klingbeil ayrıca Başbakan Olaf Scholz’un gelecek yıl yapılacak seçimlerde yeniden SPD’nin başbakan adayı olacağını da özellikle vurguladı. “Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın” derken, gelecek yıl haziran ayında yapılacak kurultayda Scholz’un başbakan adaylığının resmen ilan edileceğini açıkladı.



‘BU KAFAYLA OLMAZ’

SPD Eş Başkanı, CDU/CSU’nun başbakan adayı Friedrich Merz’in emekli aylıklarının ve çalışan kesimin ücretlerinin artışına karşı olduğunu belirtirken, aynı zamanda işçi kesimine ‘tembel’ gözüyle baktığını da söyledi. Merz’in, ekonomik alanda hızlı gelişmenin sağlanması için yeni yatırımlara devlet katkısına karşı olduğunu da ileri süren Klingbeil, “Bu kafayla yeni iş yeri yaratılamayacağı gibi var olan iş yerlerini de kaybederiz. Bu kafayla Alman ekonomisinin canlandırılması mümkün değildir” açıklamasında bulundu.

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CDU/CSU ÖNDE

Son yapılan kamuoyu yoklamalarında ise ana muhalefet CDU/CSU’nun iktidarı devralma şansının yüksek olduğu ortaya çıktı. ‘Infratest dimap’ tarafından yapılan kamuoyu yoklamasına göre Almanya’da bu hafta sonu genel seçşm olsa CDU/CSU’nun yüzde 31, AfD’nin yüzde 17, SPD’nin yüzde 16, Yeşiller’in yüzde 13, BSW’nin (Birlik Sahra Wagenknecht) yüzde 8, FDP’nin yüzde 3 ve Sol Parti’nin yüzde 3 oy alacağı kaydedildi.