Scholz Moskova yolcusu

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ALMANYA Başbakanı Olaf Scholz, ABD’ye yapacağı ilk resmi ziyaretinden sonra Moskova’ya giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşeceğini açıkladı. Alman İkinci Televizyonu’nun (ZDF) Ukrayna krizi, Çin’de yarın başlayacak Kış Olimpiyatları ve koronavirüs salgınıyla ilgili sorularını yanıtlayan Scholz, Putin ile yakın ilişkisi olan Almanya eski Başbakanı Gerhard Schröder’in Ukrayna’ya dönük açıklamalarını da eleştirirken, “Almanya’nın bir başbakanı var. O da benim” dedi.

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Washington’da ABD Başkanı Joe Biden ile gelecek hafta pazartesi günü yapacağı görüşmede ağırlıklı olarak iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Ukrayna krizini ve Rusya ile Almanya arasında inşası tamamlanan Kuzey Akım 2 doğal gaz projesinin hayata geçirilmesi tartışmalarını görüşecek olan Scholz, tarih vermese de daha sonra Moskova’ya da resmî bir ziyarette bulunacağını açıkladı.

AĞIR BİR FATURASI OLUR

Olaf Scholz, Rusya’nın Ukrayna sınırına 100 binden fazla asker konuşlandırmasının Avrupa’da barışı tehlikeye soktuğuna işaret ederken, “Durum çok ciddi. Ukrayna sınırına bu kadar çok askerin ve birliğin konuşlandırılması görmezden gelinemez” dedi. Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü tehlikeye sokacak bir tutumunun ve askeri saldırının ağır bir faturası olacağı tehdidini de yineledi.

‘MÜTTEFİKLERİMİZ BİLİYORLAR

Başbakan Scholz, Almanya’nın Ukrayna’ya gereken desteği vermediği yönündeki eleştirileri doğru bulmadığını da söyledi. Scholz, “Müttefiklerimiz, NATO’da bizim tüm imkânlarımızı sonuna kadar kullanıp desteklediğimizi biliyorlar” dedi. Scholz aynı zamanda Ukrayna’nın ekonomik bağımsızlığını koruması için Almanya’nın son yıllarda 2 milyar euroya yakın katkıda bulunduğunu da açıkladı.

BAŞBAKAN BENİM

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Başbakan Olaf Scholz, Almanya’nın aynı partili eski Başbakanı Gerhard Schröder’in Ukrayna’ya silah talebini “Kılıç çekiyor” diyerek eleştirmesine de tepki gösterdi. Scholz, “Eğer Almanya Federal Cumhuriyeti’nin Anayasası’nı doğru anlıyorsam, Almanya’nın bir Başbakanı var. O da benim” dedi. Scholz, Rus Gasprom ve Kuzey Akım 2 Denetleme Kurulu Başkanı olan Schröder’in tavsiyelerine ihtiyacı olmadığını da söyledi. Başbakan Scholz, “Schröder’e akıl danışmadım, o da bana akıl vermedi, tavsiyede bulunmadı” dedi.