Scholz Lindner’e, Lindner Merz’e yüklendi

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SCHOLZ, “Benim sadece alınan sonuçları ilan etmeyip, oyun yapıcı olarak gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunmam da gerekirdi. Bu konuda biraz çekimser davrandım. Uzlaşma sağlanıncaya kadar bekledim. Bu bir hataydı” dedi. Koalisyonun bütünlüğünün korunması için “Böyle olmaz! Böyle gitmez!” diyerek müdahale etmemesinin bir hata olduğunu itiraf ederken, “Demokrasilerde görüş ayrılıklarını kulis arkalarında çözmek istemek yürümüyor. Yaşamı zorlaştırsa da görüş ayrılıkları zamanında ilan edilip duyurulmalı” dedi. Seçimleri kazanıp yeniden başbakan olması halinde bu alanda siyasi tutumunu değiştireceğini de vurguladı.

LINDNER, MERZ’E BOZULDU

Scholz hükümetini terk eden FDP lideri Christian Lindner, CDU/CSU’nun başbakan adayı Friedrich Merz’e ateş püskürdü. Seçimlerden sonra CDU/CSU ile ortaklığa hazır olduklarını ilan eden Lindner, Merz’in, FDP’nin yüzde 5 barajını aşamayacağını ima ederek ‘verilecek her oyun boşa gideceğini’ söylemesine sert tepki gösterdi. Lindner, “Friedrich Merz daha geçen hafta FDP’yi överken, şimdi de Yeşiller’i övmeye başladı. CDU/CSU ile Yeşiller’in ortaklık etmesi ancak sağ popülist AfD’nin (Almanya için Alternatif) işine yarar. 2029’da AfD iktidara gelir” dedi. Lindner aynı zamanda, partisinin seçimlerden sonra Olaf Scholz’la da Yeşiller’le de kesinlikle iş birliği yapmayacağını yineledi.

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İŞ BİRLİĞİ ETKİLEMEDİ

CDU’nun düzensiz göçün engellenmesi ve izinsiz olarak Almanya’ya girmek isteyenlerin sınır kapılarından geri gönderilmesini de içeren önergesinin Federal Meclis’te AfD’nin desteğiyle kabul edilmesi, CDU/CSU’yu olumsuz yönde etkilemedi. Bazı CDU’lular da dahil Merz’in AfD ile ‘dolaylı iş birliği’ yapmasına tepki gösterdiği halde Alman kamu televizyonu ZDF adına yapılan son kamuoyu yoklamasında, Almanya’da bu hafta sonu genel seçim olsa CDU/CS’nun yüzde 30, AfD’nin yüzde 20, SPD’nin yüzde 15, Yeşiller’in yüzde 15, Sol Parti’nin yüzde 6 oy alacağı belirlendi. FDP ile BSW’nin (Birlik Sahra Wagenknecht) yüzde 4’er oy alarak yüzde 5 barajını aşamayacağı ortaya çıktı. Aynı kamuoyu yoklamasında seçmenlerin yüzde 32’sinin CDU/CSU’nun başbakan adayı Friedrich Merz’i, yüzde 24’ünün Yeşiller’li Robert Habeck’i, yüzde 28’inin SPD’li Olaf Scholz’u ve yüzde 13’ünün de AfD’li Alice Weidel’i başbakan olarak görmek istediği belirlendi.