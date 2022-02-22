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HABERLERAvrupa Haberleri

Scholz, Kuzey Akım 2’yi askıya aldı!

#Almanya#Kuzey Akım 2#Olaf Scholz
Scholz, Kuzey Akım 2’yi askıya aldı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya ile Almanya arasındaki Kuzey Akım 2 doğul gaz projesini askıya aldı.

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BAŞBAKAN Scholz, Rusya’nın Luhansk ve Donzek’in bağımsızlığını tanımasının uluslararası hukuk ihlali olduğunu vurgularken, Devlet Başkanı Putin’in Minsk Sözleşmesi’nin yanı sıra Birleşmiş Milletlerin (BM) ülkelerin egemenliği ve toprak bütünlüğünün dokunulmazlığı ilkelelerini de ihlal ettiğini söyledi.

‘ONAY VERİLMEDİĞİ SÜRECE HAYATA GEÇİRİLEMEZ’
Scholz, İrlanda Başbakanı Michael Martin ile buluşmasından sonra düzenlenen basın toplantısında, Federal Ekonomi Bakanlığı’ndan Kuzey Akım 2 projesinin yeniden değerlendirilmesini istediğini açıkladı. Başbakan Scholz, “Onay verilmediği sürece bu proje hayata getirilemez” dedi.

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