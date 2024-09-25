Scholz karşıtları ‘şimdilik’ sustu

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SEÇİM akşamı kendisi 2018 yılından beri ikâmet ettiği Brandenburg eyaletinin başkenti Potsdam’da değil, New York’taydı.

Katıldığı Birleşmiş Milletler (BM) toplantısında diğer devlet ve hükümet başkanlarıyla birlikte dünya sorunlarına çözüm arıyordu.

O nedenle bu sevinci nasıl yaşadığını, kimlerle paylaştığını göremedik.

Ama sosyal medyada SPD’nin Brandenburg’daki bu başarısından dolayı büyük sevinç duyduğunu paylaştı.

Alman televizyonlarına da “Seçimleri kazanmamız şahane bir olgu” açıklamasında bulundu.

“Ben böyle olacağını zaten hissetmiştim” dedi.

ANKETLERİN TERSİ ÇIKTI

Tabii ki her politikacı da her partili de kendi partisinin kazanmasını ister.

Bu çok doğaldır.

Ama bu yılın başlarından beri yapılan kamuoyu yoklamaları başka sinyaller veriyordu.

Sağ popülist Almanya için Alternatif’in (AfD), 1990 yılından beri iktidarda olan SPD’nin önüne geçeceğini gösteriyordu.

Ama hiç de öyle olmadı.

Sandıklar kapanır kapanmaz televizyon ekranlarına yansıyan ilk tahminlere göre SPD yüzde 31-32’yle ilk sıradaydı.

AfD de yüzde 29-30’la ikinci sırada.

Nitekim ertesi gün resmi sonuçlar açıklanındığında da bu sıralamanın değişmediği görüldü.

SPD yüzde 30.9, AfD yüzde 29.2, BSW (Birlik Sahra Wagenknecht) yüzde 13.5, Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) yüzde 12.1 oy alarak parlamentoya girdi.

Yeşiller yüzde 4.1, Sol Parti yüzde 3 alarak yüzde 5 barajını aşamadı.

Yüzde 0.8 oy alan Hür Demokrat Parti (FDP) ise son seçimlerde denolduğu gibi yine parlamentoya giremedi.

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KAMPANYADA İSTEMEMİŞTİ!

Tabii Şansölye Scholz, 9 Haziran’da yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin yanı sıra Almanya’nın Saksonya ve Thüringen eyaletlerinde 1 Eylül’de yapılan seçimlerde adeta hezimete uğrayan SPD’yi yeniden canlandırarak koltuğunu korumasına kesin gözüyle bakılan Brandenburg Başbakanı Dietmar Woidke’yi de kutlamayı ihmal etmedi.

Tabii ne kadar ‘yürekten kutladı’ bilemiyoruz...

Neden mi?

“AfD, SPD’den daha fazla oy alır da önüne geçerse başbakanlığı bırakacağım” diyen Dietmar Woidke, seçim kampanyasında Şansölye Scholz’u görmek istemedi.

SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan koalisyon hükümetine güven diplerde olduğu için seçim öncesi birkaç hafta Scholz hükümetinden bir şeyler duymak istemediğini de gizlemedi.

“Eyalet Parlamentosu seçimleri Brandenburg’un, Brandenburglu politikacıların, Brandenburglu seçmenlerin işidir” dedi.

Kent kent dolaşıp halkın içine girerek, Brandenburg’u ancak SPD’nin daha ileriye taşıyabileceğini, halkın refah düzeyini ancak kendilerinin koruyabileceğini yineleyip durdu.

Tabii sağ popülist AfD’nin SPD’den daha fazla oy alması halinde 11 yıldır sürdürdüğü başbakanlığı kesinlikle bırakacağını da.

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SPD’Yİ DE KURTARDI

Yapılan tüm kamuoyu yoklamaları, Brandenburgluların yüzde 60’a yakınının Woidke’ye güven duyduğunu ve başbakan olarak görevde kalmasını istediğini gösteriyordu.

Ancak Brandenburglular da birçok eyalette olduğu gibi Scholz liderliğindeki koalisyon hükümetinin ülkeyi iyi yönetemediği görüşündeydi.

O nedenle de SPD, Almanya genelinde olduğu gibi Brandenburg’da da gözden düşmüştü.

Ama Woidke’ye güvenin SPD’yi de kurtardığı seçim akşamı ortaya çıktı.

SPD’nin Brandenburg’da seçimleri kazanması üzerine Olaf Scholz’un gelecek yıl yapılacak seçimlerde yeniden başbakan adayı olmasına karşı çıkan Sosyal Demokratlar birden sessizliğe gömüldü.

En azından şimdilik...

Ama bu suskunluğun uzun süre devam etmesi beklenmiyor.

Ancak ne kadar sürerse sürsün, seçim kampanyasında görmek istemediği Şansölye Scholz’a bu konuda en büyük desteği seçimleri kazanarak Dietmar Woidke verdi.