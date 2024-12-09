Scholz hükümetinin ekonomi karnesi zayıf!

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ALMANYA’nın önde gelen ekonomi kurum ve kuruluşları tarafından yapılan bilimsel çalışmalara göre, 8 Aralık 2021 tarihinde başbakanlık koltuğuna oturan SPD’li Olaf Scholz’un 3 yıllık iktidarı döneminde 2022 yılında yüzde 5.3 olan işsizlik oranı şu günlerde 5.9’a yükseldi. Başta otomotiv sanayi olmak üzere farklı dallarda çıkışlar planlandığı ve işsizlik oranının daha da artmasının beklendiği de belirtildi. Pandemi nedeniyle 2022 yılında yüzde 7.9’a ulaşan enflasyon oranı günümüzde yüzde 2.4’e düştüğü halde, diğer gelişmiş ülkelere göre bu oranın hâlâ yüksek olduğuna dikkat çekildi.

İFLAS EDEN ŞİRKETLER ARTTI

Aynı araştırmalara göre Almanya’da yaşam koşulları 2021-2024 yıllarında yüzde 19.2 artış gösterdi. Yiyecek içecek fiyatları yüzde 30, enerji fiyatları yüzde 35 ve kiralar da yüzde 5 arttı. Kısa bir süre önce dağılan SPD, Yeşiller, FDP’den oluşan “üçlü koalisyon” döneminde ücretlerin 2022’de yüzde 2.6, 2023’te yüzde 6 ve 20224’te de yüzde 5.6 arttığı, ancak yaşam koşullarındaki artışın çok daha yüksek olması nedeniyle halkın tedirginliğinin arttığı da kayıtlara geçti. Almanya’da iflas eden şirket saysı da arttı. 2021’de 13 bin 993, 2022’de 14 bin 590, 2023’te 17 bin 814 şirket iflas ederken bu rakamın 2024 yılında 20 bin 500’ü geçmesinin beklendiğine dikkat çekildi.

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AVRUPA EKONOMİSİ CANLI

Almanya’nın 2021 yılında 2 trilyon 321 milyar Euro olan devlet borçları 2024’te 2 trilyon 460 milyar Euro’ya ulaşırken kişi başına borç 29 bin 074 Euro’yu buldu. Dünyanın çeşitli kesimlerinde olduğu gibi Avrupa ülkelerinin çoğunda ekonomik alanda canlılık yaşanırken, Almanya’daki durgunluğun hükümetin ekonomi politikasındaki kararsızlığından kaynaklandığına dikkat çekilirken, “Scholz hükümeti ekonomide sınıfta kaldı” denildi.