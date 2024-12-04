Scholz: Halefim de ben olmak istiyorum

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ALMANYA Başbakanı Olaf Scholz, 23 Şubat’ta yapılacak erken seçimden sonra da halefinin kendisinin olmak istediğini söyledi. Federal Meclis’in bugünkü oturumunda kısa bir “hükümet açıklaması” yapan ve milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Şansölye Scholz, hafta başında Ukrayna’ya giderek Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile saatlerce süren görüş alışverişinde bulunduklarını belirtirken, “Ukrayna’ya yardımlarımız sürecek” dedi. ABD’den sonra Ukrayna’ya en fazla yardımı Almanya’nın yaptığını hatırlatan Scholz, “Şu ana kadar Ukrayna’ya yaptığımız ve yapma sözü verdiğimiz yardım 28 milyar Euro’ya ulaşmıştır” diye konuştu.

‘UKRAYNA’YA YARDIMIMIZ DEVAM EDECEK’

SPD ve Yeşiller’le oluşturdukları koalisyonu terk eden FDP’li Federal Meclis milletvekili Markus Faber’in “Sayın Başbakan, Taurus füzeleri için eğitimin 4 ay sürdüğü biliniyor. Sizden sonraki Başbakan’ın Ukrayna’ya Taurus füzeleri göndermesi için şimdiden Ukraynalı askerlerin eğitim yapmalarına olanak vermeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna kısaca, “Halefim de ben olmak istiyorum” yanıtını verdi. Şansölye Scholz, Almanya’nın savaşın başlamasından bu yana Ukrayna’nın yanında yer aldığını ve en fazla yardım yapan Avrupa ülkesi olduğunu hatırlatırken, “Ukrayna’ya yardımımız devam edecek. Ancak biz sağduyulu davranmalıyız. Rusya ile NATO arasında gerginlik yaşanmaması için gönderdiğimiz silahların Rusya’ya saldırıda kullanılmamasına özen göstermeliyiz. NATO’nun bu savaşa dahil olmasına meydan verilmemesi için ben şahsen Ukrayna’ya uzun menzilli Taurus seyir füzeleri gönderilmesine karşıyım” ifadelerini kullandı.

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‘ALMANYA FONU’ ÖNERİSİNE DESTEK İSTEDİ

Başbakan Scholz, erken seçimin öngörülen şekilde 23 Şubat’ta yapılması için önümüzdeki günlerde güven oyu isteyeceğini belirtirken, ana muhalefet CDU/CSU’ya seçimden önce enerji fiyatlarında düşüş, çocuk parasında artış, emekli aylığı garantisi, kira artışının sınırlandırılması gibi alanlarda sundukları yasa tasarılarına destek vermeleri çağrısında da bulundu. Dünyanın en fazla ihraç eden ülkeleri arasında ilk sıralarda yer alan Almanya’nın sanayi ülkesi konumunu koruyabilmesi için yatırım yapacaklara desteğin kaçınılmaz olduğunu vurgularken, yatırımcılara prim ödenmesini içeren “Almanya Fonu” önerisine destek verilmesini de istedi.

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‘ASKER GÖNDERMEK SÖZ KONUSU DEĞİL’

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna’ya Alman askerleri gönderilmesinin söz konusu olmadığını da söyledi. Federal Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un bu konuda ne “evet” ne de “hayır” içeren bir yanıt verdiğini belirten Şansölye Scholz, “Ukrayna’nın onaylamadığı bir uzlaşmayı kabul etmek mümkün değildir. Şu anda bir şey söylemek yersiz olur. Şu anda Ukrayna’ya birlik göndermek de, Alman askerleri göndermek de yersiz ve anlamsızdır. Bakan Baerbock diplomatik bir yanıt verdi. Biz bu savaşın NATO ile Rusya arasında bir savaşa dönüşmesini istemiyoruz. O nedenle Alman askeri gönderilmesi de söz konusu değildir” dedi. Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) milletvekili Leif-Erich Holm’un, “Ekonomik alanda yanlış kararlar veren Yeşillerli Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck’i ne zaman görevden alacaksınız?” sorusuna da, “Böyle bir niyetim yok. Olmayacak da” yanıtını verdi.