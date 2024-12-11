Scholz güven oylaması için başvurdu

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Scholz, FDP’li Maliye Bakanı Christian Lindner’in görevden alınmasıyla koalisyonun sona erdiğini ve hükümetin parlamentoda çoğunluğu kaybettiğini açıkladı. Bu nedenle, erken seçimlerin 23 Şubat 2025’te yapılmasını istiyor. SPD ve Yeşiller’in desteğiyle azınlık hükümeti yürüten Scholz, muhalefetin desteği olmadan yasa tasarılarını geçiremiyor. Güven oylamasından başarısız çıkması, seçim sürecini başlatmak için bir strateji olarak değerlendiriliyor.

OYLAMA SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Federal Meclis, güven oylaması için önümüzdeki pazartesi günü toplanacak. Scholz, oylama öncesinde bir konuşma yaparak neden güven oylaması istediğini açıklayacak. Ardından, yaklaşık 90 dakika sürecek bir tartışma yapılacak. Oylama ise isim bazında gerçekleşecek; böylece her milletvekilinin oyu şeffaf bir şekilde açıklanacak.

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SONUÇ NE OLACAK?

Scholz’un güven oyu alamaması neredeyse kesin gibi görünüyor. SPD’nin 207 milletvekili Scholz’u destekleyecek. Ancak Yeşiller, güven oylamasında destek mi verecek yoksa çekimser mi kalacak, henüz karar vermiş değil. Yeşiller’in tereddüdünün ana nedeni, aşırı sağ parti AfD’nin desteğiyle Scholz’un çoğunluk elde etme ihtimali. AfD’den bazı milletvekillerinin, Scholz’u “daha az kötü bir seçenek” olarak gördükleri için destek verebilecekleri belirtiliyor.

ERKEN SEÇİM SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Scholz’un güven oylamasını kaybetmesi durumunda, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’den Meclis’i feshetmesi istenecek. Steinmeier, Meclis’in feshi için üç haftalık bir süreye sahip. Eğer bu gerçekleşirse, erken seçimler 60 gün içinde yapılacak. Federal Meclis’in feshedilmesi halinde bile, mevcut hükümet seçimlerden sonra yeni Meclis kurulana kadar görevine devam edecek.

YENİ HÜKÜMET KURULANA KADAR SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Anayasa’ya göre, seçimlerden sonra yeni Meclis en geç 30 gün içinde toplanmak zorunda. Ancak yeni hükümetin koalisyon görüşmeleri nedeniyle kurulması zaman alabilir. Bu durumda, mevcut hükümet görevine geçici olarak devam edecek. Başbakan ve bakanlar, yeni hükümet kurulana kadar görevde kalmakla yükümlü olacak.

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ALMANYA’DA SİYASİ BELİRSİZLİK

Üçlü koalisyonunun sona ermesi ve erken seçim talepleri, Almanya’da siyasi belirsizlik dönemine işaret ediyor. Scholz, güven oylaması süreciyle erken seçim planını hayata geçirebilecek mi, bu pazartesi yapılacak oylama sonrasında netleşecek.