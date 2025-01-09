Scholz, Grönland açıklamalarına tepki gösterdi

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BERLİN’de düzenlediği basın açıklamasında Trump’ın söylemlerine uluslararası sınırların dokunulmazlığı ilkesini hatırlatarak tepki veren Scholz, “Sınırlar zorla değiştirilemez. Bu, barış düzenimizin temel taşlarından biridir” dedi. Scholz, Avrupa’nın NATO ve güvenlik konularında bir arada durması gerektiğini belirterek şunları söyledi: “Sınırların dokunulmazlığı ister Doğu’da ister Batı’da olsun her ülke için geçerlidir. Bu, Batı değerlerinin temel unsurudur.” Başbakan Scholz, NATO’nun Avrupa güvenliği için merkezi bir rol oynadığını bir kez daha hatırlattı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ise Trump’ın açıklamalarının ardından Avrupa ülkelerinin askeri açıdan daha güçlü bir yapı oluşturması gerektiğini vurguladı. Barrot, bir röportajda “ABD’nin Grönland’a askeri olarak müdahale edeceğini düşünmüyorum” dese de Trump’ın sözlerini ciddiye almak gerektiğini ifade etti.

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SAVUNMA HARCAMALARI BASKISI

Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda Danimarka’ya bağlı Grönland’a ilgi duyduğunu belirtmiş ve Panama Kanalı veya Grönland üzerinde kontrol sağlamak için askeri gücün bir seçenek olduğunu ifade etmişti. Mar-a-Lago’daki bir basın toplantısında yaptığı bu çıkış, Avrupa ülkelerinde rahatsızlık yarattı. Trump’ın Avrupa ile ilgili tek çıkışı Grönland olmadı. Eski teknoloji milyarderi Elon Musk ile birlikte, NATO üyesi ülkelerden savunma harcamalarını önemli ölçüde artırmalarını talep etti. Trump, NATO ülkelerinin gayrisafi yurtiçi hasılalarının (GSYİH) yüzde 2 yerine yüzde 5’ini savunma bütçesine ayırmaları gerektiğini savundu.