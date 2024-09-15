‘Scholz en büyük hayal kırıklığı’

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ALMANYA’nın dünya genelinde tanınan spor otomobil markası Porsche’nin eski CEO’su Wendelin Wiedeking, SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan koalisyon hükümetinin politikasına ateş püskürdü, Şansölye Olaf Scholz’a veryansın etti. Karbondioksit salımına yönelik düzenlemelerde öngörülen koşulları yerine getirememesi halinde otomotiv sanayini gelecek yıl 15 milyar Euro para cezasının beklediğine dikkati çeken Wiedeking, “Şansölye Scholz tam bir hayal kırıklığı” dedi. Bild am Sonntag gazetesine konuşan Wiedeking, Avrupa Birliği’nin (AB) karbondioksit salınımıyla ilgili kararının yasalara aykırı olduğunu söyledi ve Scholz hükümetinin bu konuda sessiz kalmasını sert bir dille eleştirdi. Wiedeking, “AB’nin bu kararı, Avrupa ekonomisinin öncülerinden otomotiv sanayini bitirecek. Scholz hükümeti de bunu sadece seyrediyor. Gereken tepkiyi göstermediği gibi önlem de almıyor” dedi.

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‘İŞİ BİLMEYENLER YÖNETİYOR’

1992-2009 yıllarında Porsche’de yüksek düzeyde görevler üstlenen Wendelin Wiedeking, Almanya’yı bugünlerde mesleki tecrübeleri olmayan ve işi bilmeyen politikacıların yönettiğini söyledi: “Ben Şansölye Olaf Scholz’u şahsen tanıyorum. Birkaç kez de buluştuk. Çok dürüst bir şekilde söylemem gerekirse, ben Scholz’un bu ülkeyi bu kadar kötü yöneteceğini hiç düşünmemiştim. Scholz, bizim için en büyük hayal kırıklığıdır. Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck ekonomiden anlamıyor. Yeşiller Eş Başkanı Ricarda Lang’ın hiçbir mesleki tecrübesi yok. SPD Genel Sekreteri Kevin Kühnert’e bakın. Yüksek öğrenimini yarıda bırakmış. Hiçbir şey öğrenmemiş, hayatlarında doğru dürüst bir şeyler yapmamış insanlar var yönetimde, Nerelere geldik?”