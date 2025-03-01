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Scholz, Brüksel’e Merz’siz gidecek

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#Olaf Scholz#Friedrich Merz#AB Zirvesi
Scholz, Brüksel’e Merz’siz gidecek
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2025 12:28

Şansölye Olaf Scholz’un 6 Mart’ta Brüksel’de yapılacak AB Zirvesi’ne koltuğunu devralmaya hazırlanan Friedrich Merz’siz gideceği açıklandı.

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ALMANYA Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Beyaz Saray’da yaşanan gerginlikten sonra koltuğunu devralmaya hazırlanan CDU lideri Friedrich Merz’e telefon ederek görüş alışverişinde bulunurken, 6 Mart’ta Brüksel’de Ukrayna’daki son gelişmelerle ilgili olarak düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) Zirvesi’ne Merz’siz katılacağı açıklandı. Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Almanya’da bazı çevrelerin 2021 yılındaki genel seçimleri kazanan Olaf Scholz’u dönemin Başbakanı Angela Merkel’in Roma’da yapılan G 20 Zirvesi’ne beraberinde götürdüğünü hatırlatarak, şimdi de benzer bir tutum sergileneceği yönündeki spekülasyonlarını geri çevirdi. Sözcü Hebestreit, Olaf Scholz’un o zaman Federal Maliye Bakanı olarak zirveye katıldığının altını çizerken, “Demokrasilerde hükümet değişikliği normaldir. Elinden tutup beraber götürme gibi bir hükümet alışkanlığı yoktur” dedi.

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‘UKRAYNA ALMANYA VE AVRUPA’YA GÜVENEBİLİR’
Trump ile Zelenski arasında yaşanan gerginliğin ardından Şansölye Scholz, sosyal platform X’te “Ukrayna vatandaşlarından daha çok barış isteyen yoktur. Bu nedenle biz birlikte sürekli ve adil bir barış yolu arıyoruz. Ukrayna Almanya ve Avrupa’ya güvenebilir” paylaşımında bulundu. Friedrich Merz de, X’te İngilizce olarak “Sevgili Volodimir Zelenski, Biz iyi ve kötü zamanlarında Ukrayna’nın yanındayız. Asla bu korkunç savaşta saldırgan ile kurbanı karıştırmamalıyız” paylaşımında bulundu.

 

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#Olaf Scholz#Friedrich Merz#AB Zirvesi

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