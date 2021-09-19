Scholz: “Aşk, tüm makamlardan daha önemlidir”

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SON yapılan anketlere göre başbakanlık yarışında önde giden Olaf Scholz Bild gazetesine konuştu. Olaf Scholz, “Sizin için aşk mı yoksa başbakanlık mı daha önemli” sorusuna, “Aşk, tüm makamlardan daha önemlidir. Hepimizin sevginin bizi yönlendirmesine izin vermesi en güzelidir” yanıtını verdi.

ASGARİ ÜCRET SÖZÜ

Olaf Scholz, Almanya’da birçok insanın az gelirle geçimini sağladığını bildiğini söylerken, “Bu nedenle iş hukuku alanında genç bir avukat olduğum günden bu yana insanların yüksek ücret alması için mücadele ediyorum. Vatandaşlara söz veriyorum: Asgari ücret benim başbakanlığım döneminde 12 euroya çıkacak. Böylelikle yaklaşık 10 milyon işçi daha fazla maaş alacak. Ve emeklilik yaşının kesinlikle artmayacağı ve emekli maaşlarının istikrarlı olacağının garantisini veriyorum” dedi. Olaf Scholz, bu iki konunun koalisyon için sunacağı şartlar olacağını ifade etti. Scholz, “Herkes bana, benim yönetimimdeki iktidarda bunun olacağı konusunda güvenebilir” dedi.

AZ KAZANAN EVLİLER DAHA AZ ÖDEYECEK

Olaf Scholz, vergi mükelleflerinin yüzde 95’inin vergi yükünü hafifletmek istediğini de belirtirken, “Yılda brüt 100 bin eurodan daha az kazanan yalnız yaşayan bir kişi ile yılda brüt 200 bin eurodan daha az kazanan evli kişiler daha az vergi ödeyecek. Bunun ancak çok yüksek gelirlilerin vergisini artırarak finanse edebiliriz. Çünkü benim kadar ya da çok daha fazla kazanan insanlar, topluluğumuzun finansmanına biraz daha fazla katkı sağlayabilir” dedi.