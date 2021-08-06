Scholz arayı açtı

SEÇMENLERİN yüzde 35’inin Scholz’u, yüzde 20’sinin CDU/CSU’nun başbakan adayı Armin Laschet’i ve yüzde 16’sının da Yeşiller’in adayı Annalena Baerbock’u destekleyeceği belirlendi. Haftalarca ilk sırada yer alan Baerbock’un özgeçmişinde yer alan yanlış veriler, yazdığı kitabında intihal yapma ve vergisini ödediği halde partisinden aldığı primleri Federal Meclis’e bildirmeme suçlamaları, CDU Genel Başkanı ve Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Başbakanı olan Armin Laschet’in de sel bölgesine Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier’in basın toplantısı sırasında gülmesinin ekranlara yansıması üzerine destek kaybına uğradığına dikkat çekildi.

CDU/CSU ÖNDE

Aynı kamuoyu yoklamasında, Almanya’da bu hafta sonu genel seçimler olsa CDU/CSU’nun yüzde 27, Yeşiller’in yüzde 19, SPD’nin yüzde 18, FDP’nin yüzde 12, AfD’nin yüzde 10 ve Sol Parti’nin yüzde 6 oy alacağı belirlendi.

Yeniden aday olmayacağını 2018’de ilan eden Başbakan Angela Merkel’den halkın büyük bir bölümünün memnun olduğu belirlendi. ARD adına yapılan kamuoyu yoklamasında Almanların yüzde 75’inin Merkel’e ‘olumlu not’ verdiği ortaya çıktı. Yıllarca Almanya’da ‘en çok sevilen politikacılar’ anketlerinde ilk sırayı kimseye kaptırmayan Merkel’in halkın gözünde /yetenekli ve işinin ehli bir politikacı/ olduğu vurgulandı.