‘Scholz, Almanya için çalışan bir başbakan’

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Başbakan Scholz’un ziyaret programını anlatan Karaahmetoğlu, sabahın erken saatlerinden itibaren dolu bir gündeme sahip olduğunu belirtti. Basın toplantıları, ziyaretçilerle fotoğraf çekimleri ve medya açıklamalarıyla geçen yoğun programına rağmen Scholz’un zamanı etkili kullandığını söyledi. Öğle yemeği molasının dahi planlı bir şekilde değerlendirildiğine dikkati çeken Karaahmetoğlu, “Yemek için sadece 25 dakikası vardı. Bu süre içinde hem birkaç röportajı gözden geçirdi hem de benimle sohbet etmeye zaman ayırdı” dedi.

‘ANLAMAK ONUN İÇİN ÇOK ÖNEMLİ’

Karaahmetoğlu, Scholz’un liderlik anlayışının en önemli yönlerinden birinin dinleme becerisi olduğunu söyledi. “Olaf Scholz, karşısındaki kişiyi gerçekten dinleyen, samimi bir şekilde odaklanan bir lider. Sadece konuşmak değil, anlamak da onun için çok önemli” dedi. Aynı gün Scholz’un Suriye geçici devlet başkanıyla bir telefon görüşmesi yaptığını hatırlatan Karaahmetoğlu, dünya siyasetinin nabzını tutmayı ve yerel seçim kampanyasını aynı anda yürütebilme becerisini övdü.

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‘KAZANMAKTAN ÖTESİNİ HEDEFLİYOR’

Karaahmetoğlu, Scholz’un siyaset anlayışını da değerlendirdi: “Bazı siyasetçiler yalnızca seçim kazanmayı ve rakiplerini geride bırakmayı hedefler. Ancak Scholz’un hedefi kazandıktan sonra daha da fazla çalışarak halkına ve ülkesine hizmet etmek. Onun önceliği kişisel başarı değil, Almanya için en iyisini yapmak. Başbakan Scholz’un özverili çalışmaları ve liderliği Almanya’nın geleceği için büyük bir kazanç olacaktır. Böylesine disiplinli ve halk odaklı bir başbakanla Almanya’nın daha da ileriye gideceğine inanıyorum.”