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Scholz ‘Açık Mikrofon’da Türklerle bir araya gelecek

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#ALMANYA#SCHOLZ#AVRUPADAN HABERLER
Scholz ‘Açık Mikrofon’da Türklerle bir araya gelecek
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 10:51

Almanya’da Başbakan Olaf Scholz, seçimler öncesinde, SPD Federal Meclis milletvekili Macit Karaahmetoğlu’nun organize ettiği ‘Açık Mikrofon’ adlı etkinlikte Türkiye kökenli seçmenlerle bir araya gelecek.

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Etkinliğin moderasyonunu ise Ludwigsburg milletvekili olarak 2021’den bu yana parlamentoda yer alan Macit Karaahmetoğlu üstlenecek. Karaahmetoğlu, 23 Şubat’ta yapılacak erken genel seçimlerde partisini Baden-Württemberg eyalet teşkilatı tarafından 10. sırada yeniden aday gösterildi. Katılımcıların SPD’nin Başbakan adayı Olaf Scholz’a sorular yöneltebileceği etkinlik Stuttgart’ta yapılacak. Macit Karaahmetoğlu, geçen yıl da partisi SPD’nin Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil’i konuk etmişti.

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#ALMANYA#SCHOLZ#AVRUPADAN HABERLER

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