Scholz, 63’te emeklilikten geri adım atmıyor!

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ALMANYA’da SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan koalisyon hükümetinde 2025 yılı bütçesinde tasarrufla ilgili görüş ayrılığı devam ederken, emeklilik yaşına dönük tartışmalar yeniden alevlendi. Başbakan Olaf Scholz, 45 yıl emeklilik sigortası primi ödeyenlerin kesintisiz 63 yaşında erken emekli olmalarında ve 67 olan emeklilik yaşının yükseltilmemesinde ısrar ederken, hükümetin küçük ortağı FDP, emeklilik reformunda ısrarlı olduklarını ilan etti. Şansölye Scholz, daha önceden planlanan şekilde emekli aylıkların 2039 yılına kadar aktif dönemin son aylarında alınan maaşın yüzde 48’inin altına düşmemesine karar verildiğini hatırlatırken, bundan dönüş olmadığını söyledi. “Emeklilik yaşı da yükseltilmeyecek” derken, sosyal dayanışmanın kendileri için çok olduğunun da altını çizdi.

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FDP’li Federal Maliye Bakanı Christian Lindner ise emekli aylıklarına verilen devlet desteğinin her geçen yıl arttığına dikkat çekerek, bu yükün altından kalkılamayacağını söyledi. Aynı zamanda FDP Genel Başkanı olan Lindner, 63’ünde emeklilik uygulamasına son verilmesinin ve yaşam süresindeki artış göz önünde bulundurularak emeklilik yaşının artırılmasının kaçınılmaz olduğunu da yineledi. FDP Genel Sekreteri Bijan Djir-Sarai de, “Çalışmak isteyen herkes 63’ünden sonra da cazip olanaklarla çalışmaya devam edebilmeli” diyerek SPD ve Yeşiller’e bu alanda sağduyulu bir tutum sergileme çağrısında bulundu. Alman Sendikalar Birliği (DGB) Yönetim Kurulu Üyesi Anja Piel ise FDP’yi yıllarca çok zor koşullar altında çalışan insanlara karşı duyarlı davranmamakla suçladı ve “FDP’nin kalbi yok” dedi.

‘DAHA CAZİP İMKÂNLAR SUNMALIYIZ’

Bakan Lindner’e ekonomi uzmanlarından da destek geldi. 63 yaşında erken emeklilik nedeniyle ülkede nitelikli eleman açığı yaşandığına dikkat çeken uzmanlar, vergi kolaylığı yoluyla bu insanların iş piyasasında kalmalarının desteklenmesini önerdiler. Hükümet ortağı Yeşiller de bu konuda tutum değiştirmeye başladı. Yeşiller Eş Başkanı Ricarda Lang, “Erken emeklilik uygulaması yüzünden bugün birçok deneyimli çalışanı kaybediyoruz. Bu insanların çoğu çalışmaya devam etmek istiyorlar. Daha cazip imkânlar sunarak onların devam etmelerini sağlamalıyız” diyerek 63’ünde emekliliğin gözden geçirilmesine sıcak baktıkları sinyalleri verdi.