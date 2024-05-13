Scholz, 63’te emeklilikten geri adım atmıyor!

Güncelleme Tarihi:
ALMANYA’da SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan koalisyon hükümetinde 2025 yılı bütçesinde tasarrufla ilgili görüş ayrılığı devam ederken, emeklilik yaşına dönük tartışmalar yeniden alevlendi. Başbakan Olaf Scholz, 45 yıl emeklilik sigortası primi ödeyenlerin kesintisiz 63 yaşında erken emekli olmalarında ve 67 olan emeklilik yaşının yükseltilmemesinde ısrar ederken, hükümetin küçük ortağı FDP, emeklilik reformunda ısrarlı olduklarını ilan etti. Şansölye Scholz, daha önceden planlanan şekilde emekli aylıkların 2039 yılına kadar aktif dönemin son aylarında alınan maaşın yüzde 48’inin altına düşmemesine karar verildiğini hatırlatırken, bundan dönüş olmadığını söyledi. “Emeklilik yaşı da yükseltilmeyecek” derken, sosyal dayanışmanın kendileri için çok olduğunun da altını çizdi.
‘DAHA CAZİP İMKÂNLAR SUNMALIYIZ’
Bakan Lindner’e ekonomi uzmanlarından da destek geldi. 63 yaşında erken emeklilik nedeniyle ülkede nitelikli eleman açığı yaşandığına dikkat çeken uzmanlar, vergi kolaylığı yoluyla bu insanların iş piyasasında kalmalarının desteklenmesini önerdiler. Hükümet ortağı Yeşiller de bu konuda tutum değiştirmeye başladı. Yeşiller Eş Başkanı Ricarda Lang, “Erken emeklilik uygulaması yüzünden bugün birçok deneyimli çalışanı kaybediyoruz. Bu insanların çoğu çalışmaya devam etmek istiyorlar. Daha cazip imkânlar sunarak onların devam etmelerini sağlamalıyız” diyerek 63’ünde emekliliğin gözden geçirilmesine sıcak baktıkları sinyalleri verdi.