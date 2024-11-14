Schloz mu Pistorius mu?

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SPD yönetimi, 8 Aralık 2021’den beri başbakanlık koltuğunda oturan Olaf Scholz’un yeniden aday gösterileceğini ilan ederken, partinin tabanından uzun süredir ‘en sevilen politikacılar’ sıralamasında ilk sırayı kimseye kaptırmayan Federal Savunma Bakanı Boris Pistorius’un aday gösterilmesi için baskılar artmaya başladı. Eski SPD Thüringen Eyalet Teşkilatı Başkanı Andreas Bausewein, Stern dergisine yaptığı açıklamada, Pistorius’un başbakan adayı olmasını isteyerek “SPD, CDU/CSU partilerini yenmek için bir fırsatı yakalamak istiyorsa, bunun için en iyi şansı Pistorius ile yakalayabilir” dedi. Bausewein, bunun Başbakan Scholz’a yönelik bir eleştiri değil, gerçekçi bir değerlendirme olduğunu belirterek partinin bu konuda hızlı bir şekilde karar vermesini istedi.

‘İŞİNİ İYİ YAPIYOR’

SPD Saksonya Anhalt Eyalet Meclisi Üyesi Rüdiger Erben de Spiegel dergisine yaptığı açıklamada, Pistorius’un işini iyi yaptığı için hem Alman ordusunda hem de ülkede takdir edildiğini ifade ederek “Kuşkusuz seçmenler için en iyi teklif Pistorius olacaktır” değerlendirmesinde bulundu. Parti içinde başbakan adaylığı konusunda ‘homurdanmaların’ olduğunu belirten Erben, “SPD tabanında da giderek çok fazla kişinin Pistorius’u başbakan adayı olarak görmekten mutlu olacağını görüyorum” dedi. Parti yönetimi ise Scholz’un yeniden başbakan adayı olması konusunda ısrar ediyor.

BÜYÜK FARK VAR

‘Forsa’ tarafından yapılan son kamuoyu yoklamasında, seçmenlerin yüzde 39’unun aday gösterilmesi halinde Pistorius’a, yüzde 25’inin de CDU/CSU’nun başbakan adayı Friedrich Merz’e destek vereceği ortaya çıktı. Aynı kamuoyu yoklamasına göre CDU/CSU’lu seçmenlerin yüzde 22’sinin oyunu Pistorius’a vermek istediği de saptandı. Almanya’da seçmenlerin yüzde 57’sinin Pistorius’un, sadece yüzde 13’ünün Şansölye Scholz’un başbakan adayı gösterilmesinden yana olduğu da ortaya çıktı. Hatta SPD’li seçmenlerin yüzde 86’sının, Yeşille seçmeninin de yüzde 67’sinin Pistorius’un aday gösterilmesini desteklediği kaydedildi. SPD’li seçmenler arasında Scholz’a destek yüzde 30’da kaldı.

CDU/CSU ÖNDE

Boris Pistorius, “Bizim bir başbakanımız var ve o başbakan adayımızdır” açıklamasında bulunduğu halde, önümüzdeki gün ve haftalarda tabandan gelecek baskıların artması nedeniyle SPD yönetiminin tutumunu değiştireceği iddiaları da yoğunlaştı. ‘Forsa’ tarafından yapılan son kamuoyu yoklamasına göre, Almanya’da bu hafta sonu genel seçim olsa CDU/CSU yüzde 33, sağ popülist AfD yüzde 17, SPD yüzde 16, Yeşiller yüzde 11, BSW yüzde 5, FDP yüzde 4 ve Sol Parti yüzde 3 oy alacak.