Schengen ülkelerine karantina kalkıyor

KOMŞU ülkelere sınır kontrollerini hafifleten Almanya, şimdi de Avrupa ülkelerinden gelenler için 14 günlük korona ev karantinasını kaldırıyor. Eyaletler federal hükümetle bu konuda anlaşmaya vardı. Almanya’nın en büyük eyaleti Kuzey Ren Vestfalya perşembeyi cumaya bağlayan gece yarısından itibaren AB ülkeleri ve İngiltere’den gelenler için karantina uygulamasını kaldırdı. Almanya genelinde de bugünlerde AB ve Schengen ülkeleriyle İngiltere için karantina düzenlemesinin kalkacağı bildirildi.

İYİ KOMŞULUK SİNYALİ

Uzun süredir komşu ülkelere sınırların açılmasını isteyen Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Armin Laschet, karantina düzenlemesinin kalkmasını İyi bir komşuluk işareti olarak niteledi ve “Bu, bir yasal açıklık getirdi. Başta sınır bölgeleri olmak üzere insanları rahatlattı. Ekonomimiz için de bir sinyal” diye konuştu. Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer bu cuma gününden itibaren Lüksemburg’a sınır kontrollerinin kalkacağını, cumartesi gününden itibaren ise Avusturya, İsviçre ve Fransa’ya sınır kontrollerinin hafifleyeceğini, 15 Haziran’dan itibaren de bu üç ülkeye kontrollerin tamamen kalkacağını açıklamıştı.