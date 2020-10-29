Schalke Türk futbolcularına güveniyor

ŞAMPİYONLAR Ligi ve Avrupa Lig karşılaşmalarının oynayan takımlar, Bundesliga'da altıncı hafta maçlarına çıkıyor. 6. Haftanın açılış karşılaşmasında Schalke Stuttgart'ı konuk ediyor. Ligde zor günler geçiren Schalke de tek hedef galibiyet. Onun dışında alınacak her hangi bir sonuç Schalke'de krizi daha da derinleştirecek. İki takımın maçı cuma akşamı saat 20.30'da start alacak. İki takımın maçına seyirci alınmayacak. Schalke’de Türk Milli Ozan Kabak cezalı, Ahmed Kutucu ve Almanya Ümit Milli futbolcuları Suat Serdar, Münir Levent Mercan ile Can Bozdoğan ise forma giymek için çalışıyorlar. Stuttgart’ta ise genç Atakan Karazor kadroda şans bekliyor.

Ligde cumartesi beş karşılaşma oynanacak. Günün en önemli maçı Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Gladbach ile RB Leipzig arasında oynanacak. İki takımın maçı cumartesi saat 18.30'da başlıyor. Ligde pazar günü de iki karşılaşma oynanacak. Avrupa Ligi maçları nedeniyle pazartesi oynanacak Hoffenheim ile Union Berlin karşılaşmasıyla 6. hafta programı tamamlanacak.

Haftanın maç programı şöyle:

CUMA

Schalke – Stuttgart (20.30)

CUMARTESİ

Köln – B. Münih (15.30)

Bielefeld – Dortmund (15.30)

Augsburg – Mainz (15.30)

Frankfurt – Bremen (15.30)

Gladbach – RB Leipzig (18.30)

PAZAR

Freiburg – Leverkusen (15.30)

Hertha Berlin – Wolfsburg (18.00)

PAZARTESİ

Hoffenheim – Union Berlin (20.30)