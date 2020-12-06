Schalke kadrosundan çıkarıldı... Test sonucu pozitif...

TAKIMDAKİ diğer futbolcu, teknik heyet ve takım sorumlularının test sonuçları ise negatif çıktı. Perşembe akşamı oynanan Avrupa Ligi Nice maçı sonrası Kerem’e masaj yapan masör de tedbir amaçlı olarak karantinada tutuluyor. Masörün test sonucunun negatif olduğu ancak önlem amacıyla evinde karantinaya alındığı kaydedildi. Kulüpten yapılan açıklamada Kerem’in durumunun iyi olduğu ve herhangi bir hastalık belirtisi göstermediği belirtildi. Ligde dördüncü sırada bulunan Bayer Leverkusen ile sezon başından beri girdiği krizden çıkamayan Schalke arasındaki lig maçı bugün saat 18.00’de başlıyor.