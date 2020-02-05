Ozan Kabak oyuna girdi, Schalke çeyrek finale uçtu

WERDER Bremen, Wohninvest Weser Stadında Borussia Dortmund’u konuk etti. Ev sahibi ekip, 16. dakikada Davie Selke ve 30. dakikada Leonardo Bittencourt’un attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Çekişmeli geçen ikinci yarıda Borussia Dortmund 67. dakikada Erling Haaland’ın golüyle skoru 2-1 yaptı. Werder Bremen 70. dakikada Milot Rashica’ın topu filelere göndermesiyle durumu 3-1’e getirirken, konuk ekip 78. Giovanni Reyna ile bir gol daha buldu ve skor 3-2 oldu.

Maçın kalan bölümde başka gol olmadı ve Werder Bremen karşılaşmadan galip ayrıldı. Böylelikle yeşil-beyazlı ekip Almanya Kupası’nda çeyrek finale yükseldi. Almanya Kupası 3. tur mücadelesinde Schalke ile Hertha Berlin karşı karşıya geldi. Veltins Arena'da oynanan ve normal süresi 2-2 biten karşılaşmayı Schalke, uzatmalarda attığı golle 3-2 kazanarak tur atlamayı başardı. Maçın ilk yarısını Hertha Berlin 12. dakikada Köpke ve 39. dakikada Piatek'in golleriyle 2 farklı önde tamamladı. İkinci yarıda ise 76'da Caliguri, 82'de Harit'in golleriyle maça denge geldi ve normal süre tamamlandı. 100. dakikada Torunarigha'nın kırmızı kart görmesinin ardından dakikalar 115'i gösterdiğinde Benito Raman Schalke'ye turu getiren isim oldu.

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Milli futbolcumuz Ozan Kabak, ikinci yarıda Todibo'nun yerine maça dahil oldu.

FORTUNA DÜSSELDORF FARK ATTI

Schalke 04 takımında ilk 11’de başlayan milli futbolcu Ahmed Kutucu 60 dakikada oyunda kalırken, diğer milli futbolcu Ozan Kabak ise 46. dakikada Jean-Clair Todibo’nun yerine maça dahil oldu. Günün diğer karşılaşmalarında Leipzig’i sahasında 3-1 mağlup eden Eintracht Frankfurt ve Kaiserslautern’i deplasmanda 5-2 yenen Fortuna Düsseldorf çeyrek finale yükselen diğer takımlar oldu.