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Schaeuble’nin mezarını fidye için mi kazdılar!

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#AVRUPADAN HABER#Wolfgang Schaeuble#Rainer Wendt
Schaeuble’nin mezarını fidye için mi kazdılar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2024 10:02

Geçen yıl aralık ayında hayatını kaybeden CDU’lu Wolfgang Schaeuble’nin Baden-Württemberg’deki mezarının kazınmasıyla ilgili muamma çözülemedi. Mezarı yaklaşık 1.2 metre kazdıktan sonra tabuta ulaşamadan kaçan zanlıların yakalanması için soruşturma devam ediyor.

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SCHAEUBLE’nin mezarının kim veya kimler tarafından kazıldığı hâlâ bilinmezken, soyguncuların amacının, ailesinden fidye istemek olduğu ihtimali üzerinde duruluyor. Offenburg Polisi olayı yakından takip ederken, uzmanlar bir mezarlığın o kadar derin kazılabilmesi için soyguncuların yaklaşık 1.5 saat uğraşması gerektiğini belirtti. Zanlıların son anda yakalanma endişesine kapıldıkları için kazmayı bırakıp kaçtığı tahmin ediliyor. Ünlü ve zengin insanların mezarlarını kazıp cesetleri çalarak ailelerinden para talep etmek geçmiş dönemlerde de yaşandı. 2008 yılında Macar bir soyguncu çete, milyarder Friedrich Karl Flick’in naaşını Avusturya Velden’deki bir anıt mezardan çalıp milyarder aileden birkaç yüz bin Euro fidye istemişti. Alman Polis Sendikası (DPolG) Başkanı Rainer Wendt konuyla ilgili Bild’e yaptığı açıklamada, Schaeuble’nin mezarının kazılmasının arkasında da fidye talebinin yatıyor olabileceğini söyledi.

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Schaeuble’nin mezarını fidye için mi kazdılar

Schaeuble’nin mezarını fidye için mi kazdılar

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#AVRUPADAN HABER#Wolfgang Schaeuble#Rainer Wendt

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