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Schaeuble, CDU yönetimine girmeyecek

#Almanya#Wolfgang Schaeuble#Avrupadan Haberler
Schaeuble, CDU yönetimine girmeyecek

Almanya’da muhafazakâr Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi’nde (CDU) hem personel hem de program olarak yenilenme tartışmaları yoğunlaşırken, bir dönem CDU Genel Başkanlığı da yapan Wolfgang Schaeuble’nin yeni yönetimde yer almayacağı açıklandı.

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1972’den beri aralıksız olarak Federal Meclis milletvekili olan ve 2017’den beri de Federal Meclis Başkanı olarak görev yapan 79 yaşındaki Schaeuble’nin başbakan adayı olmasına tam destek verdiği Armin Laschet’in hezimete uğraması üzerine artan eleştiri ve tepkiler nedeniyle böyle bir karar aldığı belirtildi. Tüzüğe göre seçimlerde en fazla oy alan Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) Federal Meclis Başkanlığı’na aday gösterme hakkı olduğu için, CDU’lu Wolfgang Schaeuble’nin görevi bırakacağı, ancak kendi seçim bölgesinde en fazla oy alarak doğrudan seçildiği için milletvekilliğini bu yasama döneminin sonuna kadar sürdüreceği açıklandı.

EN KIDEMLİ MİLLETVEKİLİ
1942 yılında Freiburg’da doğan Wolfgang Schaeuble, Hukuk Fakültesi mezunu. 1965 yılında CDU’ya üye oldu ve 1972 yılında henüz 30 yaşındayken Federal Meclis milletvekili seçildi. 1984-1989 yılları arasında Helmut Kohl kabinesinde Özel Görevler Federal Bakanı olarak görev aldı. 1989-1991 yıllarında Federal İçişleri Bakanlığı yaptı. İki Almanya’nın birleşmesi sözleşmelerinin şekillenmesinde etkin rol oynadı. 1998 yılında genel seçimleri kaybeden Helmut Kohl’ün CDU Genel Başkanlığı’nı bırakması üzerine yerine Wolfgang Schaeuble geçti. Ancak adı parti bağışı skandalına karıştığı için 2000 yılında görevi Almanya’nın 16 yıldır başbakanlığını yapan Angela Merkel’e bıraktı. Schaeuble, Merkel kabinesinde de 2009-2017 yıllarında Federal Maliye Bakanlığı yaptı. 49 yıldır aralıksız olarak milletvekilliği yapan ve ‘en kıdemli milletvekili’ unvanını elinde tutan Schaeuble, 2017 yılından beri Federal Meclis Başkanı olarak görev yapmakta.

SUİKAST GİRİŞİMİ
Schaeuble, iki Almanya’nın 3 Ekim 1990’da resmen birleşmesinden sonra 2 Aralık’ta yapılan ilk genel seçimler öncesi sürdürdüğü seçim kampanyası sırasında kendi seçim bölgesindeki Oppenau kentinde bir birahanede silahlı saldırıya uğradı. Sonradan akıl sağlığı yerinde olmadığı belirlenen saldırganın sıktığı iki kurşundan biri çenesine diğeri de omurgasına isabet etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Wolfgang Schaeuble tüm müdahalelere rağmen felçli kaldığı için tekerlekli sandalyeye mahkûm oldu.

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#Almanya#Wolfgang Schaeuble#Avrupadan Haberler

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