Sazlı, sözlü seçim standı

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HAMBURG’da 2 Mart 2025 Pazar günü yapılacak olan Hamburg Eyalet Parlamentosu seçimlerinde Sosyal Demokrat Parti (SPD) adına tekrar aday olan Güngör Yılmaz, Bergedorf ilçesindeki tren istasyonu önünde meydana kurduğu sazlı, sözlü stant ile dikkat çekti. İlk kez 2015’te milletvekili seçilen ve 2020’deki seçimlerde tercihli oy oranını önemli ölçüde artırarak tekrar parlamentoya giren Yılmaz, 2 Mart seçimlerinde parti eyalet listesinin 42. sırasından aday. Şahsi seçim kampanyası çerçevesinde belirli aralıklarla kurduğu stantlarda halka çalışmalarını ve projeleri anlatan Yılmaz’a, bu kez kurucusu ve sözcüsü olduğu Menekşe Korosu’nun bir grup üyesi müzik ile destek verdiler. Meydanda koro şefi Aziz Özdemir yönetiminde haraketli parçalar okuyan koro üyeleri, kampanyaya neşe kattılar. Meydandaki insanlar bir yandan seçim hakkında bilgiler alırken, diğer yandan da müziğin keyfine vardılar.

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TERCİHLİ OYLARIN ÖNEMİ

Güngör Yılmaz, milletvekili olmadan önce ve 10 yıllık milletvekilliği süresince yaptığı kültürel çalışmalarla tanınıyor. Yılmaz, Hamburg seçim sistemindeki tercihli oyların önemine işaret ederek, “Hamburg seçim sistemi çok özel. Çünkü tercihli oylar var. Yani doğrudan bir adaya oylarınızı verme seçeneğine sahipsiniz. Her seçmenin 10 oyu var. Beş oyunu kendi seçim bölge listesi için, 5 oyunu da eyalet listesi için kullanabilir. Örnek olarak söylüyorum; belki yakın olduğu bir parti yoktur, ama çalışmalarını beğendiği aday vardır. O zaman parti listesi yerine tüm oylarını o adaya verebilir. Beğendiği iki aday varsa, oylarını bunlar mesela X adaya üç oyunu, Y adaya iki verebilir. Bu seçim sistemi seçmene daha fazla söz hakkı veriyor. Ben 2015 seçimlerinde yaklaşık 5 bin tercihli oy almıştım. 2020 seçimlerinde aldığım yaklaşık 7 bin tercihli oy ile partim içinde en fazla tercihli oy alan 11 kişi içindeydim. Özetlersek 2020 seçimlerinde oy oranımı yüzde 40 artırdım. Bu da bana seçmenlere yakın olduğumu, ağırlık verdiğim çalışmaların takdir topladığını gösteriyor. Bu nedenle 2 Mart’ta oy oranımı daha artırabileceğimi düşünüyorum” dedi.

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