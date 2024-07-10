Sayıştay’ın maske raporuna destek

BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2024 11:10
LinkedinFlipboardE-postaLinki KopyalaYazı Tipi
Almanya’da Sayıştay raporuna göre, koronavirüs salgını sırasında Federal Sağlık Bakanlığı tarafından tedarik edilen milyarlarca Euro değerindeki maskele ‘kalite kontrolü’ yapılmadan alındı. Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach (SPD) da bakanlığın ihmali olduğunu açıkladı.
ALMANYA’da 2020’de Covid-19 salgını döneminde alınan maskeler yetersiz kaldığında, CDU’lu Jens Spahn yönetimindeki Federal Sağlık Bakanlığı ithal yüz maskeleri için kalite testlerini düşürdü. Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach
, ARD-Hauptstadtstudio
’ya yaptığı açıklamada bakanlığının bu konuda ihmali olduğunu kabul etti ve “O dönemde gerçekten de standartlar düşürülmüştü. Dolaşımda kötü maskelerin de olduğuna şüphe yok. Ancak bugün bu durum düzeltildi” dedi. Ancak Lauterbach bundan selefi Spahn’a yönelik doğrudan bir suçlamada bulunmadı ve “Selefimin çalışmalarını yargılamıyorum. Sadece o zamanlar böyle olduğunu söyleyebilirim. Dolaşımda kötü maskeler de vardı. O maskelerin çoğu imha edildiği. Onları tekrar dolaşıma sokmayacağız” dedi. Federal Sağlık Bakanlığı daha önce ise Sayıştay’ı yanlış beyanda bulunmakla suçlamıştı.
‘HAZİRANDA SON VERİLEBİLİRDİ’
Raporda, Federal Sağlık Bakanlığı’nda salgın döneminde yaşanan olayların izi sürülürken maske alımıyla ilgili süreç de incelendi. Rapora göre Sağlık Bakanlığı, Nisan 2020’de zamandan tasarruf etmek amacıyla ithal edilen koruyucu maskeler için kalite güvence sürecini kısaltmaya karar verdi. Sayıştay, pandeminin başlangıcında koruyucu ekipman eksikliğine ilişkin endişeler nedeniyle bu durumun haklı görülebileceğini ancak Sağlık Bakanlığı’nın Haziran 2020’den itibaren bu uygulamaya son vermesi gerektiğini vurguladı.