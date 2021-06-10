Sayıştay’dan Sağlık Bakanlığı’na: İsrafla devleti zarara uğrattınız!

RAPORDA, Sağlık Bakanlığı’nın maske tedariğinde ve yoğun bakım üniteleri kurarken israfa yol açarak devleti zarara uğrattığına dikkat çekildi. 42 sayfalık raporda hükümetin 16 Kasım 2020’de riskli gruptaki insanlara ücretsiz FFP2 maskesi dağıtma kararı aldığı hatırlatıldı. Sayıştay, eczaneler üzerinden dağıtılan maske başına bakanlığın eczanelere 6 euro ödeme yaptığı ancak sertifikalı maskelerin o dönemde 1.62 euro ortalamadan piyasada satıldığını belirtti. Eczanelere Şubat 2021’den ise 3.90 euro üzerinde ödeme yapıldığı bunun bile piyasa fiyatlarının üzerinde olduğu vurgulandı.

‘NEDEN O KADAR YÜKSEK’

Sayıştay, geçen yıl kasım ayında yapılan fiyat analizinde maske fiyatlarının 1.62 euro olurken maske başına eczanelere neden o kadar yüksek ödeme yapıldığının anlaşılmaz olduğunu belirtti. Aynı şekilde şubat ayından sonra da perakende satışlarda maske fiyatlarının 1 euronun altına düştüğü ancak bakanlığın 3.90 eurodan ödeme yapması eleştirildi. Raporda ayrıca bakanlık içinde uzmanların ‘öngörülemeyen takip maliyetleri’ konusundan uyarıda bulunduğu ancak bunun dikkate alınmadığı kaydedildi. Rapora göre maske kampanyası kapsamında toplam 2.1 milyar euro ödeme yapıldı. Bu da her bir eczane başına ortalama 100 bin euro ödeme yapıldığı anlamına geliyor.

HASTANELER DE DEĞERLENDİRİLDİ

Öte yandan raporda hastane ve kliniklere yapılan ödemelerle ilgili de eleştiriler yer aldı. Sayıştay, bu bölümde özellikle yeni yoğun bakım yataklarının oluşturulmasına yönelik teşvikleri değerlendirdi. Buna göre hastanelerin, 2020 yılında bir önceki yıla göre yatak doluluk oranının yüzde 8 daha az olmasına rağmen hastanelerin sağlık sigortalarından 2020 yılında bir önceki yıla göre 1.3 Milyar euro daha fazla para aldığı belirtildi. Ayrıca, hastanelerin ertelenen veya askıya alınan ameliyat ve müdahaleler için tazminat ödemeleri olarak vergi gelirlerinden ilave 10.2 milyar euro aldığı kaydedildi.